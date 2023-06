Domov pro seniory na Bobelovce už se rýsuje. Nabídne i desítky pracovních míst

Nový domov pro seniory v lokalitě Bobelovka na okraji Jindřichova Hradce už dostává konkrétní obrysy. Třípatrové zařízení roste na místě původních objektů centra sociálních služeb, které byly už několik let nevyužívané. Stavba nového domova důchodců začala ve druhé polovině září loňského roku a hotovo by mělo být do dvou let. Kromě téměř stovky míst pro seniory přinese vznikající zařízení také desítky nových pracovních míst.

Stavba nového domova pro seniory na okraji Jindřichova Hradce už dostává konkrétní obrysy. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Na budoucí obyvatele nového domova pro seniory čeká moderní zázemí s řadou doplňkových služeb. "Domov nabídne ubytování pro 94 lidí v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s balkónem a terasou. Kromě pokojů budou mít klienti domova k dispozici relaxační a multismyslovou místnost, rehabilitaci, aktivizační místnosti, zázemí pro kadeřnické a pedikérské služby a v neposlední řadě také kapli k modlitbám a bohoslužbám," popsala Radka Vegrichtová, ředitelka Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec. Objekt bude mít i vlastní parkoviště, dílnu, zázemí údržby nebo park. Zařízení pro seniory na Bobelovce nabídne také nové pracovní příležitosti. Zájemci o zaměstnání už se mohou hlásit. "Zařízení přinese zhruba 80 pracovních míst pro různé profese. Jedná se zejména o pracovníky v sociálních službách, všeobecné sestry, kuchaře, pomocné kuchaře a pracovníky údržby a úklidu. Žádosti o zaměstnání přijímáme již nyní prostřednictvím www.cssjh.cz, sekce Pracovní místa," poradila Radka Vegrichtová. Poštovní pobočky na hradeckých sídlištích nezaniknou. Město si je vezme pod sebe Náklady na stavbu nového zařízení pro seniory na Bobelovce se pohybují kolem 530 milionů korun. Provoz by mělo zahájit na podzim roku 2024. Při výběru nových obyvatel tohoto domova důchodců dostanou přednost žadatelé o pobyt v Domově seniorů na Otíně. Ti, kteří mají zájem o umístění výhradně v Domově seniorů Bobelovka, budou moci podat žádost v příštím roce poté, co bude domov zkolaudovaný a nové středisko zaregistrované v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Ceník pokojů na Bobelovce bude stejný jako v domově seniorů na Otíně. V Jindřichově Hradci a nejbližším okolí je v posledních letech zájem o umístění seniorů obrovský a poptávka několikanásobně převyšuje nabídku volných míst. "Aktuálně evidujeme téměř třikrát více žádostí o umístění v Domově seniorů na Otíně, než je jeho celková kapacita. Na umístění v domově se čeká v průměru jeden až dva roky, přičemž čekací lhůta se odvíjí od zdravotního stavu žadatele a naléhavosti jeho situace," upřesnila Radka Vegrichtová s tím, že situace ohledně míst pro seniory se liší podle lokality. Výrazně menší převis žádostí je například v Domově seniorů České Velenice, který nabízí stejný standard služeb.

