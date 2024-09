Nové zařízení pro seniory na Otíně nabídne svým klientům 94 lůžek. „Jde především jednolůžkové pokoje. Máme tady 34 jednolůžkových pokojů a 30 dvoulůžkových pokojů. Pokoje jsou velké, komfortní a mají krásný výhled do krajiny. Velkou radost mi dělá technické zázemí, protože je tady moderní kuchyně, která bude vařit nejen pro seniory tady na Bobelovce, ale i pro ty na Otíně a také prádelna,“ shrnula nabídku nového domova pro seniory Radka Vegrichtová, ředitelka Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec. Součástí zařízení jsou také aktivizační a multismyslová místnost nebo kaple. U objektu se rozprostírá parčík se záhony, cvičebními prvky a zahradním altánem s krbem.

Náklady na stavbu nového objektu pro seniory na Bobelovce se pohybují kolem 530 milionů korun. Jihočeský kraj získal na projekt dotaci přibližně 60 milionů, zbytek uhradil ze svého.

„Je to jeden z projektů, kdy máte tu šanci stát u základního kamene i přestřižení pásky, což se ne vždycky podaří. Pokud se povedou všechny projekty, na kterých dál pracujeme, jako třeba teď České Velenice, přístavba v Třeboni, velký areál dolní nemocnice v Českých Budějovicích, tak by do nějakých dvou tří let mělo být zhruba o tisíc lůžek pro seniory víc, než když jsme do vedení kraje v roce 2006 přišli,“ konstatoval jihočeský hejtman Martin Kuba.

Klienti se mohou stěhvat v říjnu

O seniory se bude v novém zařízení na Bobelovce starat tým celkem 80 zaměstnanců. V současné době se ještě zaučují v ostatních domovech. První klienti by se mohli začít stěhovat na začátku října.

„Nemáme ještě obsazené žádné místo, protože tento domov musí projít registračním procesem a teprve až bude zaregistrován v registru poskytovatelů sociálních služeb, tak bude moct uzavírat smlouvy se zájemci o domov seniorů. Řada z nich si ale podává žádost spíše pro jistotu do budoucna a v současné době ještě nepotřebují péči druhé osoby 24 hodin denně,“ přiblížila Radka Vegrichotvá. Aktuálně se o místo v novém domově pro seniory na Bobelovce hlásí asi 150 zájemců.

Průměrná čekací lhůta na místa v domově pro seniory v Jindřichově Hradci je v současné době jeden rok. Oproti stávající kapacitě je počet žádostí dvojnásobný. „Mám radost, že Jihočeský kraj u nás investuje a rozšiřuje možnosti lůžek, které tady jsou určitě potřeba i s ohledem na zvyšující se délku dožití. Za relativně krátkou dobu tady vyrostla krásná stavba a věřím, že v budoucnu bude dělat seniorům a i všem ostatním radost a budou rádi toto zařízení vyhledávat,“ řekl starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. Nový domov pro seniory na Bobelovce doplnil zařízení podobného typu v Otíně, které nabízí 122 míst.