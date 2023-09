Nekonečné kolony aut, které den co den ztěžují život lidem v Dasném a Češnovicích na Českobudějovicku, by konečně mohly opustit vesnice a jezdit po obchvatu. Jaroslav Havel, starosta Pištína, pod který Češnovice patří, potvrdil Deníku, že dlouho chystaný obchvat na silnici I/20 by se konečně mohl začít stavět. Investorem bude Ředitelství silnic a dálnic ČR, které chce do konce roku vypsat výběrové řízení na zhotovitele.