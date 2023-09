Setkání začalo prezentací dokumentu, na kterém Centrum dopravního výzkumu pracovalo déle než dva roky. Odborníci měli k dispozici také data získaná z dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 770 respondentů z řad široké veřejnosti. „Překvapilo mě podle závěru dotazníků, který jsme vytvořili spolu s obyvateli města, že je relativně málo využívaná městská hromadná doprava. Zjistili jsme, že lidé nejčastěji pro dopravu po městě využívají automobil, což poté způsobuje poměrně vysoké intenzity nejen na obchvatu ale i v centru města, třeba na Vajgarském mostě,“ přiblížil závěry Petr Daněk z Centra dopravního výzkumu.

Do budoucna je podle něj důležité, aby lidé častěji využívali i jiné možnosti dopravy, jako jsou autobusy, kolo nebo více chodili pěšky.

Doprava v centru

Ze závěrů koncepce vyplynulo, že problematická je především doprava v centru města. „Historická zástavba je naše slabé místo. Všichni vnímáme, že doprava v oblasti nábřeží Ladislava Stehny, Vídeňské ulice a Vajgarského mostu je velmi intenzivní a pomalu dosahuje svého limitu. Odborníci pracovali s modelem, že by se Vídeňská ulice zjednosměrnila a část dopravy by se tak musela přesunout do Václavské ulice, U Nemocnice a dále dolů,“ popsal starosta města Michal Kozár.

Další slabé místo, které si do budoucna vyžádá řešení, je mezi kruhovými objezdy u obchodních domů Kaufland a Albert nebo okružní křižovatka u bývalého Stavcentu. Ta podle odborníků dosáhne svého limitu v horizontu sedmi let.

Při veřejné prezentaci přišla řeč i na možnou spojovací komunikaci z Nežáreckého předměstí směrem na Pražskou ulici. "Byli tam lidé ze Sládkova kopce, kteří v minulosti při schvalování územního plánu byli zásadně proti tomu. Je ale vidět, že čas už někam postoupil a zásadní odpor vůči této spojnici zmizel. Řešilo se, jestli to má být místní komunikace nebo případně nějaký obchvat, nakonec se ukázalo, že právě místní komunikace je z hlediska frekvence dopravy absolutně dostačující,“ vysvětlil místostarosta Komínek. Účelem nové silnice, která by spojila Nežárecké předměstí s Pražskou ulicí, je částečné odvedení dopravy mířící pod Nežáreckou bránu.

Dopravní koncepce města do roku 2040 zatím ale neřešila narůstající elektromobilitu. „Jsou to například elektrokoloběžky. V jiných městech už tento trend běží, u nás se teprve rozvíjí. Nemáme na to dostatečný prostor na komunikacích ani potřebné odstavné plochy nebo nabíječky. Podle mých informací už některé děti na elektrokoloběžkách jezdí do škol, a ty na to nejsou vybavené,“ poukázal na problém místostarosta Bohumil Komínek s tím, že nechávat elektrokoloběžky v šatnách není možné.

Kompletní dopravní koncepci si zájemci mohou prohlédnout na stránkách města a do konce září pak elektronicky zasílat možné připomínky. Centrum dopravního výzkumu je průběžně zapracuje a hotový dokument do konce letošního roku odevzdá městu. Koncepci následně dostanou na stůl k projednání zastupitelé.