Dvacet čtyři řidičů aktuálně schází Dopravnímu podniku města České Budějovice (DPMČB). Plný stav představuje 233 žen a mužů za volanty autobusů nebo trolejbusů.

Dopravní podnik sice očekává příchod posil, třeba z vlastní autoškoly, přesto ale navrhl radě města výhledově zrušení linky číslo čtyři. "Sejdeme se na to zvlášť," konstatoval k návrhu primátor Jiří Svoboda s tím, že budou radní požadovat předložení celého komplexu opatření. Podle primátora se nyní firmy perou o řidiče. Dokonce v několika případech uhradily spediční firmy smluvní pokutu za ty, kterým autoškolu zaplatil dopravní podnik, aby mohli řidiči opustit MHD.

Problémy kvůli podobným odchodům a navíc nečekaným absencím třeba kvůli nemoci se sešly v týdnu od 6. září, kdy dopravní podnik musel operativně upravit jízdní řády a nasadit do provozu podle Barbory Smudkové, tiskové mluvčí DPMČB, třeba i techniky z dílen, kteří disponují potřebným řidičským oprávněním. Důvodem potíží byla i skutečnost, že když více řidičů nahlásí absenci ráno před vyjetím na trasu, nelze hned sehnat náhradu. "Operativní schopnost pokrýt linky je omezená," upozornila Barbora Smudková.

Bohužel vozidla MHD nyní mění palubní komunikační jednotky a informační displeje na zastávkách jsou mimo provoz. Cestující se tedy o absenci spojů ani neměli, jak dozvědět. A z časových důvodů nešlo ani nahrát případné hlášení v jednotlivých vozech.

"Nyní se daří spoje normálně pokrýt," řekla k aktuální situaci Barbora Smudková.

"Kdo mohl šel za volant," říká Jiří Svobody a dodává že DPMČB nabízí nyní i náborový příspěvek 60 000 korun zájemcům, kteří mají potřebné oprávnění. Chystá se i navýšení hodinového tarifu řidičů.

Případné zrušení linky číslo čtyři by se řešilo příští měsíc. "Je to jedna z možností, jak ušetřit na nákladech i řidiče," míní primátor a dodává, že čtyřka byla vybrána proto, že se kryje s trasou linky číslo jedna a navíc je málo využívaná. Znamenalo by to šest řidičů pro ostatní linky.

Město nyní očekává návrhy od DPMČB jednak jak ušetřit a jednak jak zvýšit příjmy. Pro letošek je totiž plánována dotace ve výši 267 milionů korun a problém se netýká jen řidičů. V MHD v době koronaviru výrazně ubylo cestujících a všichni se nevrátili. Aktuálně jezdí zhruba 75 až 80 % cestujících z doby před koronavirem. "Ztráta je ve více milionech korun," říká k tomu Jiří Svoboda. Úsporám nepomohlo ani zavedení prázdninového provozu, protože i tomu chyběly tržby. "Část lidí přesedla do automobilů. Část lidí se budeme snažit dostat zpět do MHD," naznačuje Jiří Svoboda, že město boj o zákazníky, tedy cestující, nechce vzdát. Případné větší zásahy do grafikonu by totiž byly poměrně složité, třeba i vzhledem ke vzájemné návaznosti spojů.