Rekonstrukce se dočká téměř celá silnice procházející městem. Délka opravovaného úseku je více než jeden kilometr. „Lomnice je zatížená především kamionovou dopravou, protože přes nás jde silnice první třídy na České Velenice a Halámky do Rakouska. Od května do září a hlavně pak v letních měsících je doprava zahuštěná i vzhledem k turismu, což bývá opravdu náročné,“ řekl starosta města Petr Krejník.

Radnice už připravila všechny potřebné podklady pro opravu průtahu městem. „Jsou to dopravní inženýrská opatření a trasy objížděk. Kromě povrchu silnice se bude dělat také podloží a přídlažba. Na průtahu městem sice proběhly v posledních letech dílčí výspravy, ty už ale nedostačují. Budou se měnit také plastové značky na ostrůvcích za nové modernější,“ vyjmenoval Petr Krejník. Šířka silnice ale zůstane stejná.

Práce na průtahu Lomnicí potrvají přibližně čtvrt roku a budou rozdělené celkem do tří etap. „V úseku od hranice města ve směru od Třeboně k ulici Floriánská bude doprava řešena kyvadlově. Na opačném konci od Veselí nad Lužnicí až k Nádražní ulici je v plánu také kyvadlová doprava. Střed města se pak bude opravovat až na závěr a zůstane uzavřený kompletně. Náhradní objízdná trasa povede ulicemi Floriánskou, Zámeckou a Zahradní,“ popsal Martin Paroubek ze stavebního úseku městského úřadu v Lomnici nad Lužnicí s tím, že vozidla nad 7,5 tuny budou muset po objížďce mimo město.

V současné době je stavba ve fázi výběru dodavatele. Ve středu 31. května končí výběrové řízení na zhotovitele a samotné práce na silnici I/24 by pak měly začít v průběhu letních prázdnin. Termín ale Ředitelství silnic a dálnic ještě upřesní.

Nemohou se dočkat obchvatu

Lomnici nad Lužnicí trápí dlouhodobě stále narůstající doprava. Centrum téměř dvoutisícového města totiž není na takovou zátěž dimenzované. Nebezpečné situace vznikají především na výjezdu od náměstí směrem na Veselí nad Lužnicí, kde je silnice úzká a větší auta často musí zastavit, aby se bezpečně vyhnula. „Je to tady šílené, lítá to tu celý den i v noci a o víkendu, ať už auta, kamiony nebo motorky. V noci se tady nedá pořádně spát, a když otevřu okno, tak neslyším televizi. Padesátku tady skoro nikdo nedodržuje,“ postěžovala si Deníku jedna z obyvatelek domu s pečovatelskou službou, který je přímo na náměstí u rušné silnice. Úleva od dopravní zátěže by mohla přijít už za několik let.

„Velmi se těšíme na obchvat, který by měl vést východní stranou města. V tuto chvíli jeho plánovaná stavba prošla územním řízením, má za sebou dokumentaci pro územní rozhodnutí a posouvá se tak do další fáze stavebního řízení,“ upřesnil starosta Krejník s tím, že zahájení stavby je naplánované na začátek roku 2027.