Dotace pomůže pojízdné prodejně zaplatit naftu

Dačice – Obyvatele některých obcí na Dačicku stále zásobuje pojízdná prodejna, kterou podporuje i město Dačice.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Jak říká provozovatel obchodu na kolech Bohumil Pidrman z Chvalkovic, dotace od města mu hodně pomáhá. „Nafta je poměrně drahá, Avie taky docela dost žere a právě tu naftu mi to z nějakých sedmdesáti procent pokryje,“ zmínil.

Právě nedávno radní Dačic schválili poskytnutí dotace ve výši 28 tisíc korun na provoz jeho prodejny. Starosta Karel Macků vysvětlil, že Bohumil Pidrman v letošním roce zajišťuje provoz pojízdné prodejny v sedmi místních částech města Dačice, kde nejsou stálé prodejny potravin, a to v pravidelných časových intervalech dvakrát týdně.

„Vzhledem k tomu, že někteří občané v těchto místních částech nemají možnost jiného způsobu zásobování potravinami, je podpora provozu pojízdné prodejny jako služby pro občany důležitá,“ vyzdvihl starosta.

Jak ale poznamenal Bohumil Pidrman, lidé nakupují čím dál méně. „Vesnice se pomalu vylidňují,“ říká muž, který se svým obchodem na kolech objíždí nejen okolí Dačic, ale také obce na Rudolecku, Novobystřicku, Studensku a Strmilovsku. Jeho zákazníky jsou především senioři, ale přes léto i turisté a děti. „Vozím základní potraviny, které lidi chtějí, tedy pečivo, nápoje, uzeniny, mléčné výrobky. To, co nemám, není problém dovézt buď příště, nebo na mě lidi mají telefonní číslo a buď si napíšou nebo zavolají dopředu, co by na ten který den potřebovali a já jim to dovezu,“ popsal Bohumil Pidrman.

Přestože v posledních letech podle jeho slov zákazníků jeho pojízdné prodejny ubývá, trasu zatím měnit nemusel i díky tomu, že zároveň na vsích sem tam končí kamenné obchody. „Naopak asi před pěti lety jsem rozšiřoval. Ale to bylo díky tomu, že ze tří pojízdných prodejen se to tady zredukovalo na jednu,“ dodal.