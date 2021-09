V září, říjnu a listopadu je pro návštěvníky atraktivního regionu podle hejtmana Martina Kuby připraven bonus v podobě slev na ubytování. Deset z vylosovaných bude mít dovolenou úplně zdarma, stačí jen navštívit webové stránky JCCR www.dovolena.jiznicechy.cz.

„Jedná se o koncept podpory cestovního ruchu v kraji, navazuje v podstatě na předešlý projekt a primárním cílem je zmírnění dopadů koronavirové pandemie na cestovní ruch. Chceme motivovat návštěvníky, aby tak podpořili jihočeské podnikatele v turismu. Mimo různé slevy a vouchery, mají lidé možnost vyhrát pobyt zdarma a hlavní výhrou bude dovolená na jihu v příští roce v hodnotě 20 tisíc korun,“ upozornil Martin Kuba.

Koncept podle jeho slov má ukázat, že jižní Čechy nejsou jen krajské město, Lipno a Třeboňsko. „Zvolili jsme proto model, kdy během několika týdnů budeme motivovat klientelu, aby navštívila různé lokality u nás alespoň po dobu prodlouženého víkendu,“ upřesnil.

Prodlouží sezonu

První náměstek hejtmana, který má v gesci cestovní ruch, František Talíř podotkl, že smyslem kampaně je protáhnout sezonu a ukázat, že jižní Čechy nejsou jen letní destinací. „Jsou krásné i v barvách podzimu, avšak návštěvnost nám v tomto období klesá na třetinu,“ uvedl Talíř.

Dalším důvodem je vynahradit podnikatelům v cestovním ruchu jarní deficit. „Chceme být maximálně nápomocní tomu, aby se návštěvníci z různých části republiky i zahraničí u nás cítili co nejlépe, aby si to tu užili a alokovali své úspory do ubytovacích zařízení a restaurací,“ poznamenal náměstek.

Osobně během studií prováděl ve Vyšším Brodě či Budvaru, situaci sleduje. „Trendem je prodloužení pobytu na dvojnásobnou délku, nikoli průvod padesátihlavého davu, který při výletě zanechá jen odpadky. Cesta podle mě vede tím směrem, že rodina přijede na týden a během něj si užije jižní Čechy pohodové s výlety do různých lokalit,“ popsal Talíř svou vizi.

Ředitel JCCR Petr Soukup připomněl, že historicky neúspěšnějším rokem z pohledu cestovního ruch byl rok 2019. „S nástupem covidu a prvním opatření přišel propad. Cestovní ruch je tvrdý business, začíná bitva o turistu a návštěvníka, během pandemie jsme zaznamenali opravdu rapidní propady v příjmech,“ sdělil Soukup s tím, že by se rád postupně přiblížil číslům z roku 2019 a také návštěvnosti, kterou má jižní Morava.

V Jihočesku si přijdou na své rodiny s dětmi, senioři, sportovci, milovníci dobrodružství, umění i historie, ale také ti co hledají relaxaci a odpočinek. Lze nabídnout atraktivní celoroční program, kvalitní služby i jídlo. „To dokládá i výsledek letošního 9. ročníku ankety Kraj mého srdce, kde v osmi kategoriích náš kraj získal sedm medailí, nejoblíbenější jsme v kategoriích Kam na výlety s dětmi, Kam na koně a Kam za zážitkem,“ vyjmenoval Petr Soukup.

Čas na rozšíření nabídky

Hejtman také dodal, že je třeba budovat pro turisty další infrastruktur, která u nás schází. Konkrétně aquapark nebo zábavní centrum. „Chceme motivovat soukromé investory, máme řadu lokalit jako brownfield či pozemky vedle letiště, které by se dali tímto způsobem využít,“ konstatoval Martin Kuba. Hluboká a Český Krumlov už podle jeho slov nejsou v hledáčku lidí. „Poslední tahákem se stala Stezka v korunách stromů, a ta už stojí řadu let,“ míní, že je třeba změnit strukturu.

Jeden pobyt zdarma už letos v každé z devíti oblastí

„Zájemci o podzimní návštěvu jižních Čech si mohou konkrétní místa svého pobytu vybrat pohodlně s různými slevami a bonusy už nyní. Poslední noc se slevou je možné objednat z 29. na 30. listopadu,“ konstatovala vedoucí oddělení domácího cestovního ruchu JCCR Klára Polášková.

V pondělí 6. září navíc JCCR spustí soutěž pro zájemce o vouchery, která je rozdělena na tematické týdny dle turistických oblastí. Stačí využít voucher JCCR a ubytovat se s výhodou u jednoho z vybraných ubytovatelů uvedených na webu. Týdenní cenou bude úhrada základního pobytového balíčku v maximální částce 10 tisíc korun v turistické oblasti, jejíž soutěžní týden bude aktuální. Hlavní cenou pak už zmiňovaná dovolená na rok 2022 v hodnotě 20 tisíc korun vylosovaná ze všech uplatněných voucherů v letošním roce.

Přehled soutěžních týdnů v devíti turistických oblastech:



- od 6. do 12. září Český Krumlov,

- od 13. do 19. září Toulava,

- od 20. do 26. září Třeboňsko,

- od 27. září do 3. října Písecko-Blatensko,

- od 4. do 10. října Lipensko,

- od 11. do 17. října Novohradsko-Doudlebsko,

- od 18. do 24. října Šumavsko,

- od 25. do 31. října Česká Kanada a

- od 1. do 7. listopadu Budějovicko.