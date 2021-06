„Máme tu potraviny thajské, vietnamské, čínské. Na sociální síti mohou lidé vidět recepty, podle kterých se mohou inspirovat při vaření. Zvlášť v době covidu to bylo užitečné. Autentické chutě asijských pokrmů se snažím tady lidem připomenout,“ přibližuje chod rodinného podniku Son Chung, který žije v Čechách 18 let.

V obchodě nabízí lidem i tropické ovoce. V lednici má například dragon fruit neboli dračí ovoce. „Je to kaktusový plod jemné chutě, připomíná to chuť kiwi. Populární je honey mango. To je sladší, než to ze supermarketu. Jde totiž o jinou odrůdu manga. A pak tu máme taky jack fruit. To je největší ovoce na světě, plod může mít až 25 kilogramů. Celý plod rozkrájíme na menší kousky. Nabízíme i durian, to je naopak nejaromatičtější ovoce. V tropech je cítit na kilometr daleko. Bohužel durian někomu smrdí. Nevoní to ale jen menšině. Lidé to spíše znají jako smradlavé z cestopisů, kde se to tak prezentuje,“ vysvětlil Son Chung, který hovoří plynule česky.

Prodejnu má v Jindřichově Hradci sedm let, restauraci třetím rokem. V Budějovicích má otevřený obchod tři měsíce. „V Jindřichově Hradci jsme kdysi v rámci akce „Koření Vietnamu“ měli stůl, kde jsem nabízeli různé ingredience. Po skončení akce se na nás obraceli kamarádi, že by si chtěli koupit to, co viděli. A tak jsem se rozhodli otevřít prodejnu,“ řekl k začátku provozu obchodu v Hradci. Rodina má rozběhnutý i online obchod.

Ve vietnamské prodejně se v úterý zastavila Kateřina z Jindřichova Hradce. „Vybírám placaté nudle na polévku. Chodím sem moc ráda, mají tady super zboží. V restauraci jsem byla také a jídla jsou výborná,“ sdělila mladá žena.