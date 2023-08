Drážní úřad vydá koncem srpna povolení pro provozování jindřichohradecké úzkokolejky úzkokolejných drah v jižních Čechách a na Vysočině. Díky povolení se budou moci po dráze pohybovat stroje určené k údržbě trati. Nebude ale možné provozovat veřejnou dopravu cestujících.

V neděli 2. října 2022 v 17.06 hodin odjel z jindřichohradeckého nádraží úzkokolejky, jak všichni věří, dočasně poslední vlak, a to do Obrataně. Od pondělí Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) vlaky nahradí kvůli chybějícímu osvědčení autobusy. | Foto: Deník/Lenka Novotná

K dopravě cestujících je nutné jiné povolení, o něž dosud nikdo nepožádal. Na dotaz ČTK to sdělila mluvčího Drážního úřadu Pavlína Straková. Na úzkokolejce od podzimu vlaky nejezdí, firma Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) je v konkurzu, podle soudu dluží přes 360 milionů korun.

Drážní úřad předpokládá, že na konci srpna vydá povolení pro provozování obou úzkokolejných drah, regionálních dráh Jindřichův Hradec – Obrataň a Jindřichův Hradec – Nová Bystřice. O povolení požádala firma Správa úzkokolejných drah. "Vydání povolení znamená, že se po tratích budou moci v případě potřeby pohybovat pracovní stroje určené pro údržbu dráhy, ale není možné na nich provozovat jakoukoli veřejnou přepravu osob, ani třeba ve formě drezín. K tomu je potřeba získat osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, o které zatím v této souvislosti nikdo nepožádal a jehož vydání trvá řádově pět měsíců," uvedla Straková. Správa úzkokolejných drah je dceřiná firma společnosti JHMD.

Jindřichohradecké místní dráhy jsou v konkurzu, dluží 360 milionů

Letos v květnu prohlásil soud na firmu JHMD konkurz. Firma je v úpadku a provoz vlaků na úzkokolejce loni v říjnu zastavila. V místech, kudy vedou úzkokolejky, provozují zatím náhradní autobusovou dopravu Jihočeský kraj a Kraj Vysočina. O provoz úzkokolejky místo zadlužené JHMD měly před prázdninami zájem brněnská společnost Gepard Express a firma WTT. O provoz tratí, ne však o dopravu samotnou, projevila zájem také firma Swietelsky Rail CZ, potvrdil ČTK v květnu mluvčí této firmy Michal Sirovátka. Swietelsky Rail nechce být dopravce, ale provozovatel, jde mu o infrastrukturu a údržbu. Jihočeský kraj je ochoten jednat o finanční spoluúčasti na dopravě, ale pro období jízdního řádu 2023/2024.

JHMD již dříve uvedla, že nemá na splácení dluhů. Argumentovala tím, že jí Kraj Vysočina neplatí poplatek za použití dopravní cesty. Kraj Vysočina to odmítá, uvádí, že postupuje podle platné smlouvy.

Město pomůže zaplatit potřebné dokumenty pro provoz úzkokolejky

JHMD vlastní úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897. Vlaky v minulých letech přepravily ročně zhruba 400 tisíc cestujících. Dvě třetiny tratí jsou na území jižních Čech, část spadá na Vysočinu. V halách a na nádražích stojí asi 40 vagonů a lokomotiv, uvedl v únoru soud. Dva historické vagony převezl Klub přátel jindřichohradeckých úzkokolejek do muzea v Lužné u Rakovníka.