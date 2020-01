Zhruba před třemi lety připravila radnice projekt na generální přestavbu objektu dobrovolných hasičů, jenž se nachází v areálu hasičů profesionálních. Nyní, když objekt dobrovolníků město získalo do svého majetku, může k přestavbě dojít.

„Tehdy, při přípravě projektu, se počítalo s pěti miliony. Za tu dobu se ale ceny změnily, což nám ukázalo výběrové řízení na zakázku, ze kterého nejlépe vyšla firma s nabídkou 6,17 milionu bez daně,“ vysvětlil radní Bohumil Komínek.

Pokud zastupitelstvo dražší zakázku schválí, začnou práce už v březnu a hotovo by mohlo být do konce října – tak, aby se dobrovolní hasiči mohli do konce roku nastěhovat zpátky.

Radní vysvětlil, že plán přestavby počítá se dvěma objekty. "Jeden je na garážové stání pro veškerou techniku našich hasičů, kterou už máme a částečně ji máme u profesionálních hasičů. Druhá záležitost je objekt, kde hasiči mají veškerou výbavu. Z toho stávajícího zůstanou obvodové zdi a všechny instalace se budou dělat nové, prostě vyloženě nový objekt, který by měl sloužit a odpovídat dnešní době," popsal Bohumil Komínek.

Dvojí výjezd?



- Kromě nového stavení pro dobrovolníky řešila radnice také oddělení výjezdu do Rezkovy ulice. Ten je nyní společný pro dobrovolné i profesionální hasiče. Nakonec se ale rozdělovat na dva výjezdy nebude.