Ve středu měli první možnost rozhodnout se mezi dvěma kandidáty, kteří postoupili do druhého kola, jihočeští voliči na drive-in stanovištích.

Ilustrační foto. | Foto: Vojtech Lojka

V pátek od 14 do 22 a v sobotu od 8 do 14 hodin budou moci vybírat i voliči ve volebních místnostech. V duelu se utkají Milan Štěch (ČSSD, 66 let), dlouholetý senátor z Horních Slověnic (1. kolo 11 581 hlasů) a Jaroslav Chalupský (Svobodní, 46 let), podnikatel a radní z Jindřichova Hradce (1. kolo 8 731 hlasů).