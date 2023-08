V úseku od odbočky na obec Buk až k mostku před Jindřichovým Hradcem pokládá stavební firma v těchto dnech jemný cementový prášek. Kromě toho, že neukáznění šoféři stavbařům způsobí škodu odprášením velké vrstvy materiálu, navíc riskují vážné poškození svých aut. „Snažíme se vyjít vstříc místním, kteří se potřebují dostat domů a doporučujeme jim objízdnou trasu přes pole. Někteří řidiči nám ale projíždějí čistým cementem, který tu pokládáme. Vysvětlujeme jim, že si tím ničí auta. Jemný prášek se totiž dostane do brzd i dalších otvorů a když následně řidiči projedou louží, cement může v brzdách zatvrdnout a poškodit je,“ vysvětlil rizika stavbyvedoucí firmy Swietelsky Stanislav Kubeš s tím, že bezohledných řidičů do uzavírky během dne najedou desítky. Někteří jsou dokonce drzí a s pracovníky stavební firmy se neváhají hádat.

Začala uzavírka u Hradce. Řidiči vjížděli do zákazu, někteří si poničili auta

Silnice z Políkna je jednou z objízdných tras právě probíhající úplné uzavírky mezi obcemi Lásenice a Horní Žďár před Jindřichovým Hradcem směrem na Třeboň. „Neprůjezdná je ale i silnice od konce obce Políkno po křižovatku ulice Mlýnské a Nežárecké v Jindřichově Hradci. V tomto úseku se modernizuje vozovka. Objízdná trasa pro veškerá vozidla vede obousměrně po silnici z Políkna přes Plavsko, Hatín a Buk do Jindřichova Hradce,“ přiblížila mluvčí jindřichohradecké radnice Eliška Čermáková. Obyvatelé Políkna jsou za opravu silnice rádi. „Po okrajích té silnice už byly vyjeté koleje a celkově byla ve špatném stavu. Navíc po tom, co zavřeli tah z Třeboně na Hradec, tady neskutečně narostl provoz a skoro se nedalo přejít na druhou stranu. Paradoxně jsem ráda, že se to tady opravuje. I když musíme do města po objížďce, tak aspoň bude větší klid,“ řekla Deníku jedna z místních obyvatelek.

Uzavírka na trase z Políkna do Jindřichova Hradce potrvá zhruba tři týdny a skončí v sobotu 2. září v 18 hodin. S omezením souvisí i změny v zastávkách veřejné linkové i městské hromadné dopravy. Autobusová zastávka linkové dopravy Šindelna se po dobu uzavírky přesunula na zastávku Nežárka. Stanice Rudolfov je zrušená bez náhrady a stejně tak i zastávka MHD Políkno. Naopak zastávka linkových autobusů Políkno zůstala v provozu podle běžného jízdního řádu.