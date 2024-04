Pokud se zajímáte o čalounické řemeslo, zavítejte do Domu gobelínů v Jindřichově Hradci. Právě tomuhle tématu se věnuje výstava, kterou zde zahájili letošní sezonu.

Dům gobelínů vstoupil do nové sezony výstavou Čalounění - svědectví luxusu a pohodlí. | Foto: Lucie Váchová

Jak sdělila vedoucí Domu gobelínů Petra Mašková, výstava Čalounění - Svědectví luxusu a pohodlí návštěvníky seznámí s mnoha zajímavými detaily čalounického řemesla. Dům gobelínů ji připravil k letošnímu výročí 145 let od narození Marie Hoppe Teinitzerové, první dámy české tapiserie. Výstavu zahájila páteční vernisáž za doprovodu akordeonového souboru, žáků ZUŠ V. Nováka v Jindřichově Hradci.

„Součástí výstavy je významný čalouněný exponát v podobě křesla inspirovaného dobou francouzského krále Ludvíka XIV., jehož potahy zhotovila M. H. Teinitzerová pro rodinu Černínů – majitele Jindřichohradeckého zámku. Expozici doplní vlámská tapiserie ze 17. století – Judita se strojí na cestu, protože nejluxusnějšími čalouny byly právě tapiserie. Slavnostně přivítáme i textilní umělecké dílny, které roku 1910 v Jindřichově Hradci založila M. H. Teinitzerová. V současnosti dílny působí pod názvem Ateliery Tapiserií s.r.o. a stanou se součástí Domu gobelínů,“ přiblížila Petra Mašková.

Výstava bude k vidění do 20. prosince. Dům gobelínů je pro návštěvníky otevřený denně kromě pondělí, vždy od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.