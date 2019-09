Obavy Hradečáků z nových sousedů se mohou rozplynout. Zastupitelé se na svém jednání zabývali nabídkou ke koupi nemovitosti s číslem popisným 62, kterou vlastní podnikatel Miloš Vorlíček. Ten ještě donedávna pracoval na přestavbě domu tak, aby se v něm nacházelo 28 malometrážních bytů. To se však změnilo, když v dubnu v Kladně vyhořela jedna z jeho dalších ubytoven.

Materiál na jednání představil místostarosta Radim Staněk. „V minulém týdnu byla domluvena prohlídka domu, možnost bohužel využilo jen sedm zastupitelů. Ti si mohli udělat obrázek o jeho aktuálním stavu. Ukázalo se nám, že záměr pana Vorlíčka byl udělat tam co nejvíce bytů s co nejmenší obytnou plochou s tím, že tam nastěhuje nepřizpůsobivé občany. Záměr mu ale nevyšel, proto podal městu nabídku na odkup,“ vysvětlil.

Podle místostarosty Radima Staňka (ODS) si město nechalo na nemovitost udělat znalecký posudek. „Pan Vorlíček se pokusil nemovitost prodat přes realitní kancelář, kde byla cena 19 milionů korun. Pan starosta se s ním sešel a až na několikátém jednání došlo k jakési předběžné dohodě na ceně 9,5 milionu korun,“ uvedl. V následné diskuzi se k nabídce vyjádřilo několik zastupitelů.

„Cena se mi zdá přemrštěná. Vezměme v úvahu, že to, co je tam vybudováno, je načerno. Pokud to budeme chtít využít pro byty, tak se to bude muset přestavět. A to nejsou zanedbatelné náklady,“ řekl Tomeš Vytiska (KSČM).

Ondřej Pumpr (nezařazený) reagoval: „Pokud se rozhodneme dům koupit, měli bychom jasně říct, že to je ojedinělý případ. Když kdokoliv další přijde k rozbořené nemovitosti a řekne, že tam bude bydlení pro nepřizpůsobivé, tak to město hned koupí?“

Jaroslav Chalupský (HSaR + Svobodní) komentoval: „Z devatenácti milionů to stáhnout na polovinu je poměrně úspěch. Ta nemovitost je podle mého názoru momentálně obchodovatelná za nějakých dvanáct, patnáct milionů. Otázka je, co s tím domem budeme dělat dál.“

Starosta Stanislav Mrvka sdělil, že prostor pro další jednání o snížení ceny není. „Po schválení koupě se na dům bude muset podívat projektant. Pokud by se nám tam podařilo postavit dvacet bytů, tak je to pro město zajímavé,“ tvrdil.

Zastupitelstvo nakonec koupi po půlhodinové debatě schválilo 21 hlasy z 25 přítomných.