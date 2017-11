Dušičky jsou tady. Řidiči by si měli dávat pozor

Jindřichohradecko – Policisté se chystají na dušičkový víkend – bdít budou nejen na silnicích, ale také u hřbitovů.

Ilustrační fotoFoto: archiv VLP

Policejní mluvčí Hana Millerová připomíná, že na místa posledního odpočinku míří nejen čestní lidé, ale také zloději. „Jihočeští policisté každým rokem v období Dušiček zaznamenávají nejen krádeže věcí z hrobů, ale také z aut zaparkovaných před hřbitovy,“ uvedla s tím, že se zvýšenými hlídkami začnou policisté už nyní, koncem tohoto týdne.



Z hrobů vinou zlodějů mizí nejrůznější předměty – svíčky, věnce, umělé květiny, sošky i další výzdoba. „Mnoho lidí neumí policistům vůbec popsat, co jim bylo z hrobu odcizeno. Občanům proto doporučujeme, aby si své hroby vyfotografovali, neboť v případě krádeže nebo poškození hrobu bude pro policii mnohem jednodušší zadokumentovat původní stav hrobu. Přesným popsáním odcizených věcí se tak zvýší šance na dopadení pachatele,“ sdělila mluvčí.



Hana Millerová pokračovala, že dopravní policisté připomínají zejména starším občanům, kteří s vozidlem nejezdí každodenně, aby nezapomněli, že řidiči starší 65 let musí při policejní kontrole předložit doklad o zdravotní způsobilosti. „Jak vychází ze zákona, osoba starší 65 let se musí podrobit pravidelné lékařské prohlídce,“ upozorňuje.