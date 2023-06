/VIDEO/ V katastru Jindřichova Hradce jsou dva mosty, které jsou za zenitem a drží spíš silou vůle. Jeden u Lišného dvora a druhý na Kanclově.

Chátrající mosty mezi Kanclovem a Malířem na staré již nevyužívané původní silnici z Jindřichova Hradce na Jarošov nad Nežárkou. | Foto: Deník/Lenka Novotná

Ten u Lišného dvora byl kdysi spojnicí s lokalitou pod hvězdárnou. Ale již mnoho let je zde jen lávka pro pěší a o tom, že tudy jezdívala auta, svědčí už jen pilíře. Záměr z roku 2018 hovoří, že by po obnoveném mostě měla vést cyklostezka spojující sídliště Hvězdárna s lokalitou u "Lišňáku", nebo na Rudláku.

Druhý most, respektive dva za sebou se nacházejí na původní cestě z Jindřichova Hradce na Jarošov nad Nežárkou mezi Kanclovem a samotou U Malíře. Tady je situace o něco zajímavější. O havarijním stavu mostu se hovoří již dlouho. V roce 2016 padlo na zastupitelstvu rozhodnutí, že městu stojí most za záchranu. O rok později byla, jak Deník v minulosti informoval, v rozpočtu města vyčleněná suma na zpracování studie na rekonstrukci. Tím asi aktivity skončily.

Most U Malíře stojí městu za záchranu

Zdroj: Deník/Lenka NovotnáVjezd aut na první most, kde jsou již vidět na boku díry a zrezivělé zábradlí se volně houpe, byl znemožněný osazením betonových květináčů. Ale nejvtipnější je, že asi 200 metrů před tím ve směru od Jindřichova Hradce je dopravní značka upozorňující na slepou ulici a pod ní dodatkovou tabulku se symbolem osobního auta. Takže je otázkou, co to znamená, jestli auta tam mohou vjet?

Zdroj: Deník/Lenka Novotná

Zjišťovali jsme, jaký bude další osud obou mostů. Podle aktuální informace tiskové mluvčí jindřichohradecké radnice Elišky Čermákové pro letošní rok oprava těchto mostů v rozpočtu města není. "A nejsou ani v současné době vyhodnoceny jako prioritní k opravě," uvedla.

A co se týká mostu u Rudláku, tam se podle ní v rámci vedení města diskutuje, že by bylo možné ho obnovit v rámci například cyklistické trasy. "Ale je to v tuto chvíli jen nápad, zatím bez nějakého časového rámce, kdy by k tomu mohlo dojít," doplnila.