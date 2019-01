Volyně - Policisté z místního obvodního oddělení praporčík Josef Kainc a nadpraporčík Rudolf Němec v sobotu 29. prosince úspěšně použili automatizovaný externí defibrilátor (AED) a zachránili tak život jednašedesátiletému muži.

Policisté praporčík Josef Kainc (vlevo) a nadpraporčík Rudolf Němec. | Foto: PČR Strakonice

„Po 12. hodině jsme obdrželi od operačního důstojníka oznámení o muži, který zkolaboval před budovou vlakového nádraží ve Volyni,“ přibližuje zásah policista prap. Josef Kainc.

externí defibrilátor

Přístroj mají volyňští policisté ve svém služebním vozidle od listopadu 2018. Přístroje AED zapůjčili záchranáři na ta policejní oddělení, kde není dislokována výjezdová skupina ZZS. Zdravotníky proškolení policisté tak mohou účinně zasáhnout ještě dříve, než na místo dorazí sanitka s posádkou a příslušným vybavením, stejně tak, jako tomu bylo 29. prosince 2018 ve Volyni.

Policejní hlídka během dvou minut od oznámení dorazila na místo události, kde nalezla staršího muže ležícího na zemi. „Na místě jsme zjistili, že je pán v bezvědomí, nedýchá“, upřesňuje druhý člen hlídky nprap. Rudolf Němec a pokračuje: „Neváhali jsme a použili defibrilátor. Přístroj zhodnotil srdeční rytmus a pacientovi podal první pomoc. S kolegou jsme se začali střídat se srdeční masáží.“

To už na místo dorazila také zdravotnická záchranná služba ze Strakonic, která si muže převzala do své péče. Policisté byli záchranářům nápomocni a stále prováděli srdeční masáž. Resuscitace podle jejich odhadu mohla trvat přibližně 40 minut. Rychlý sled událostí, včasný příjezd a profesionální jednání policistů, rychlá pomoc záchranářů napomohly k obnovení životních funkcí muže. Poté ve Volyni přistál záchranářský vrtulník, který pacienta transportoval do nemocnice.