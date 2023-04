Vendula Matělů a Šárka Návratová, resp. tisková mluvčí jihočeských profesionálních hasičů a preventistka HZS hl. m. Prahy, loni vyhrály zlato v plážovém volejbale na Světových policejních a hasičských hrách v Rotterdamu. A letos by ho rády obhájily v kanadském Winnipegu. Rozhodly se proto oslovit své fanoušky, aby jejich úsilí podpořili finančně, na Hithitu.

Hasičky Vendula Matějů a Šárka Návratová chtějí na Světových policejních a hasičských hrách ve Winnipegu obhájit zlato v plážovém volejbale. | Video: Stanislav Novotný

Ke světovým hrám se dostaly právě přes plážový volejbal. „Začalo to tak, že jsme spolu jako každoročně vyjely na Přebor Hasičského záchranného sboru České republiky v beachvolejbale. A když už nám cinknul hattrick, tak jsme se během noční oslavy rozhodly, že naše volejbalové umění prověříme na vyšším levelu,“ přiblížila Vendula Matějů. „A že vyrazíme na zkušenou do Rotterdamu, kde se toho času konaly Světové policejní a hasičské hry.“

Tam jim začalo docházet, že vlastně vůbec netuší, do čeho jdou, a ohromila je, jak obrovská akce to vlastně je. „Desetitisíce sportovců, desítky sportů… opravdová olympiáda pro hasiče a policisty. Volejbalově už máme něco za sebou, ale to, do čeho jsme vlítly, bylo mimo náš nervový systém.“

V kalendáři nevyřešených případů je z jihu Čech jediný. Možná vražda z Větřní

Nakonec se jim ale nečekaně podařilo vybojovat světové zlato, i když ještě den před turnajem, kdy trénovaly vedle všech hlavních hvězd, byly rozhodnuté, že balí kufry a jedou domů. Naštěstí to neudělaly. „Světové policejní a hasičské hry jsou absolutně výjimečné a ojedinělé a je velikým zážitkem se jich třeba jen zúčastnit. My máme navíc ještě motivaci a chuť loňské zlato obhájit. Akce je ale mimo jejich finanční možnosti, a proto bychom rády využily HitHit ke splnění našeho snu,“ vysvětluje Vendula Matějů, proč využily portálu, který spojuje lidi s těmi, kteří je chtějí podpořit.

Pokud byste chtěli přispět ke splnění snu, klikněte na sbírku zde.