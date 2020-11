Jak uvedla ředitelka Gymnázia Třeboň Anna Kohoutová, studenti musí respektovat hygienická opatření. „To, že se nám vrací jako první maturanti velmi vítáme. Zároveň moc bojujeme s tím, jaká pravidla byla nastavena – mluvím o dodržování homogenity skupin, která v případě maturitních ročníků lze zachovat hodně těžko a pro školy je to organizačně velká komplikace. Maturitní ročníky máme pouze dva, museli jsme poupravit část rozvrhu. Vyřešili jsme to rotováním. Jeden týden bude mít seminář jedna třída, druhý týden druhá třída s tím, že když ho nemají prezenčně, tak zůstávají na distančním studiu,“ vysvětlila Anna Kohoutová, jak situaci řeší.

„Díky ochotě některých učitelů, a já jim to nechci nařizovat, budeme nakonec výuku většiny předmětů streamovat, to znamená, že jedna skupina se bude učit prezenčně a druhá skupina ji bude přijímat z druhé učebny distančně přes projekci. My jsme celkem velká budova, proto mě mrzí, že dětí tady nemůžeme mít více,“ sdělila ve středu ředitelka Anna Kohoutová. Podle ní má nyní každá třída své patro.

Mezi spolužáky se těšil Petr Večeř. Podzimní distanční výuka nebyla pro něho novinkou. „Situací jsme už jednou na jaře prošli, takže výuka na dálku je pro nás samozřejmostí. Je to i klíčové pro vysokou školu. Je to příprava na další studium. Chybí nám určitě kontakt s učitelem, to je něco, co se nahradit zcela nedá, třeba při matice. Když se třeba učitel může podívat do sešitu ve třídě a hned vidí, kde udělal student chybu….Bez plánování a denního režimu výuka z domova nejde efektivně zvládat,“ domnívá se oktaván, který se chystá vystudovat aplikovanou matematiku na ČVUT. Doposud jsme fungovali s učiteli přes Teamsy online,“ říká, jak plnili studenti povinnosti.