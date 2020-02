Podobně tomu bylo v sobotu 22. 2. 2020 v Českých Budějovicích. Zájem byl vyšší než je pro tuto roční dobu obvyklé, i když třeba před dvaceti lety dvojky „táhly“ mnohem více. Podle primátora Jiřího Svobody se na sobotu chystalo v jihočeské metropoli pět svateb a uzavření jednoho registrovaného partnerství. „Z toho čtyři obřady na radnici a dva v restauracích,“ zmínil Jiří Svoboda. „Poměrně nečekaný zájem je ale i o duben, například 24. 4., kde je zamluveno osm svatebních obřadů,“ upozorňuje Jiří Svoboda. Zájem o dvojkové datum byl ale ještě o něco větší 22. 2. 2002, kdy si naplánovalo veselku 13 párů.

Obecně k nejoblíbenějším měsícům pro uzavření sňatku už tradičně patří ty od června do září, ale v poslední době i jarní měsíce.

Podle majitelky svatební agentury Štěpánky Bendové z Českých Budějovic jsou numericky zajímavá data oblíbená, roli přitom ale hraje i roční období. „V zimním období je to slabší i na tyhle termíny,“ říká Štěpánka Bendová a připojuje, že na 22. 2. 2020 žádnou objednávku neměla a podobně na tom byli i dva kolegové z oboru, se kterými se náhodou potkala při cestě do Prahy. „Ale na 8. 8. mám v létě až deset poptávek,“ usmívá se Štěpánka Bendová.

Za rok se v Českých Budějovicích koná několik set svateb. Za poslední období to bylo nejvíce v roce 1993 – 635 a nejméně v roce 2013, kdy se jich konalo 319. Mezi méně obvyklá místa obřadu patřil například ochoz Černé věže. A možná největší věkový rozdíl mezi snoubenci činil v poslední době 68 let. Ženichovi bylo při sňatku úctyhodných 93 a nevěstě 25 let. A ke svatebním zajímavostem v jihočeské metropoli patří třeba i indiánská veselka. Snoubenecký pár tvořila půvabná Češka a Indián z kmene Ojibwe z Kanady.