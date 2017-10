"Dvojku" rozpohybovala zumba

Jindřichův Hradec - Žáci i učitelé z 2. základní školy si užili dva dny plné pohybu.

I v letošním roce se rozvlnila 2. základní škola ve strhujícím rytmu zumby. V rámci již tradiční akce Dvojka v pohybu se do městské haly vydaly nejprve děti z 1. až 4. tříd a o den později pak celý úctyhodný „zbytek“ školy, tedy téměř 300 dětí. Podle učitelky Dagmar Duškové za každou třídu soutěžilo v prvním a zároveň nejdelším kole 15 dětí. "To znamenalo 160 tanečníků najednou na ploše, což by možná leckoho vyděsilo, ne tak paní učitelku Lucii Hronovou, která tradičně organizaci této akce zastřešuje a hlavně ji celou moderuje a spolu s dětmi odcvičí," vyzdvihla. Do finále pak postoupilo nejlepších 12 a ti už všichni přinesli svým třídám body, stejně jako učitelé, kteří si také vyzkoušeli zumbu při dvou písničkách za mohutného povzbuzování „jejich“ dětí. "Odměny pro vítěze byly drobné, ale výkony snad o to větší," míní.



Letošní ročník navíc ozdobilo předtančení chlapecké skupiny roztleskávačů - Potaboys. I oni nacvičili sestavu pod vedením Lucie Hronové a jejich výkon si vysloužil obrovské povzbuzování od ostatních spolužáků. Na závěrečné dvě písně si na palubovce mohl zatančit každý, kdo chtěl. "Sedět zůstal opravdu málokdo," vyzdvihla Dagmar Dušková. "Velký dík patří všem dětem, které se podílely na organizaci akce, což je především tým roztleskávaček a vybraní deváťáci, ale také všem vyučujícím, jejichž aktivní účast je dětmi vždy velmi oceňována," dodala.



Další Zumba čeká 2. základní školu nejdřív za rok, ale už na začátku prosince se třídy utkají v turnaji Frisbee.