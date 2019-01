Slavonicko - Regionem Slavonicka projela poprvé Elektrorallye Tour Česká Kanada Thayaland.

Elektromobil. | Foto: archiv

Majitelé elektromobilů z celé republiky nejprve ve večerním workshopu spolu s organizátory z Volby pro Slavonicko doladili poslední drobnosti k samotné elektrorallye. Ostrý start byl symbolicky v partnerském městě Dobersberg, kam přijely i elektromobily, elektrokola, elektroskútry, elektrotříkolky z Rakouska.

Elektrokola a téměř dvacet speciálně upravených vozů vyrazilo na trasu. Součástí rallye bylo i představení mladých konstruktérů ze Slavonic a Stálkova. Ti sami navrhli a vyrobili dokonalý elektromobil. Všichni své stroje testovali v místě startu a na dobíjecích zastávkách.

Rallye zavedla účastníky do Karlsteinu, kde v areálu technické školy byly k vidění další technické zajímavosti. Dále jezdci pokračovali do Jemnice, kde v léčebně opět veřejnosti představili nové možnosti v dopravě. Po přejezdu se dobíjelo i u vodní elektrárny v Budči. Kolona zajela také do Budíškovic, kde pan Daňhel podporuje tyto alternativní zdroje ve svých strojích.

Odtud se všichni přesunuli do Dačic, města, které letos slaví 830 let. Během dobíjení si mohli zájemci prohlédnout školní dílny. Zde žáci pod vedením svých učitelů začali s výrobou prvního elektrotraktoru se všemi důležitými funkcemi. Cílem rallye byly opět Slavonice, kde na účastníky čekalo na náměstí mnoho zvídavých turistů i místních obyvatel. Pochopitelně, že největším lákadlem byla „300koňová" Tesla, která umí zrychlit z nuly na sto za 4,4 s.

Všechny diskuse k tomuto tématu byly zajímavé a otevřely mnoho nových otázek. Závěrečná přehlídka se ve Slavonicích protáhla do večerních hodin, včetně zkušebních jízd. Myslíme si, že elektromobily jsou vozidla, která patří do prostředí České Kanady víc, než ropní „čmoudíci" či těžká nákladní vozidla. Chceme ve městě památek a renesance propagovat čisté životní prostředí, technicky rozvíjet potenciál mladých a dále šířit myšlenky a poznatky nepřekonatelného vědce Nikoly Tesly. Účastníci prokličkovali Schengenem více jak 100 km. Ti, kteří nestihli letošní elektrorallye, si mohou prohlédnout filmový dokument a videozáznam.

Jiří Beneš