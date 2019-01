Jindřichohradecko – Za dva roky budou papírové recepty minulostí. Povinné zavedení těch elektronických má mimo jiné ochránit pacienty před padělky a zamezit šíření falešných receptů Lékaři, lékárníci, ale ani běžní pacienti na Jindřichohradecku z toho zatím příliš nadšení nejsou.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

„Já tomu moc nerozumím, nevím, proč by nemohly zůstat normální recepty, na které jsem celý život zvyklá. Stejně budu dál chodit pro léky do lékárny, tam snad falešné léky nemají," říká Marie Schmidtová, seniorka z Jindřichova Hradce.

Jasný názor na povinné zavedení e-receptů má i Jaroslav Chalupský z Jindřichova Hradce: „Lékaři pro takové věci musí byt zapálení, vidět v nich přínos a pomáhat je aktivně podporovat, jinak to bude opět stylem vnutíme vám dobrou věc i přes váš aktivní odpor. A to nebude nikdy fungovat," tvrdí.

Jindřichohradecký praktický lékař Lubor Kinšt si sice myslí, že důvody pro zavedení elektronických receptů úplně nejsou hloupé, ale měly by být předmětem hlubší debaty. „V této podobě považuji jejich schválení za nešťastné," reagoval, i když by podle něj do budoucna princip elektronických receptů mohl fungovat a být i užitečný, ale například kdyby vše bylo dobrovolné, na vyžádání pacienta.

Jednou z vad schváleného návrhu je podle Lubora Kinšta například i to, že v praxi bude jejich používání zbytečně složité. „Já recept vypíšu, založím do centrálního úložiště a musím si nechat potvrdit, že jsem to učinil, že byl recept zpracován. Potom si musím vytisknout kód pro pacienta, na základě kterého on dostane léky v kterékoli lékárně," popisuje Kinšt.

Problém je podle něho v tom, že pokud se do systému bude najednou hlásit více lékařů, může na potvrzení čekat i několik minut, což bude znamenat značné zdržení nejen pro něj, ale i pro samotného pacienta. „Místo, aby to situaci ulehčilo, tak jí to může naopak zkomplikovat," míní.

Ani dačické lékárnici Jarmile Gellnerové se povinné zavedení elektronických receptů zrovna nezamlouvá. „Z technického hlediska jsme na nový systém sice připraveni, ale přesto mám spíše obavy," přiznala. Jedním z hlavních problémů by se mohlo stát internetové připojení, které je v Dačicích, a jistě nejen tam, značně pomalé. „Takhle jsme měli v ruce papír a mohli léky vydávat, co ale budeme dělat, když přijde pacient s kódem a nám spadne internet?" obává se Gellnerová, která není přívržencem všeho, co je povinné. V tomto pojetí nevidí ani žádnou možnost úspory, kterou si od zavedení e-receptů slibují tvůrci novely. „Kdybych mohla rozhodovat, ruku bych pro to nezvedla.

Petra Jouzová