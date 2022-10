Vzpomenout na legendu, kterou Emil Kintzl byl, přišly na Lišák desítky lidí. Křížku požehnal farář Jan Kulhánek, který zavzpomínal i na to, jak společně s ním žehnali na více než desítce míst obnovené křížky. A ten Kintzlův je tvořen srdcem. Vyrobil ho Radek Mařík z Husince, který k němu napsal i příběh, jenž vypráví právě o symbolech, které na něm jsou. „Byl to momentální nápad šumavského chlapa, který chtěl udělat radost šumavskému chlapovi, který odešel, jako kamarád kamarádovi. Bylo hezké, že se manželce Emila Nadě nápad líbil, že neuděláme klasický křížek, ale jako příběh, že v něm něco bude a leckoho to osloví, že v něm bude více než jen symbolika víry. Příběh se tvořil sám, když znáte dotyčného člověka, víte co dělal, jak žil, tak to není těžké si uvědomit vlastnosti a přenést je na kříž,“ řekl ke kříži jeho tvůrce.