Energetici se tak vyjádří podporu a solidaritu osobám s PAS (poruchou autistického spektra), u nichž je problematickou oblastí právě komunikace. Aktuální neočekávané změny v souvislosti s opatřeními kvůli COVID 19 jsou právě pro ně velkým problémem.

Jen v České republice se porucha týká přibližně 200 tisíců lidí. Takový člověk žije ve vlastním světě a nerozumí dobře svému okolí. Podle odborníků je jeho situace horší ve chvíli, kdy se změní běžné návyky nebo zavedená pravidla. „Může se stát, že se na veřejnosti setkáte s člověkem, který nebude reagovat zrovna podle vašeho očekávání nebo obecně platných nařízení. Může jednat o člověka s autismem, pro kterého není snadné dodržet všechna platná nařízení. Není to zlý úmysl nebo schválnost,“ uvádí Marta Pečeňová, koordinátorka osvětové kampaně „Česko svítí modře“.

Skupina ČEZ se do osvětové kampaně zapojuje prostřednictvím svých provozů a elektráren po celé zemi. „I když nás všechny trápí současná epidemie koronaviru, nesmíme proto zapomínat na ostatní. Nasvícením našich objektů po celé České republice chceme již tradičně poukázat na důležitost komunikace o autismu a bourání bariér a mýtů, které autismus provázejí. Je nám ctí zároveň letos podpořit první autistickou konferenci v Česku, na jejíž přípravě se aktivně podílejí sami lidé s poruchou autistického spektra a mnozí z nich na ní budou i přednášet,“ říká Michaela Chaloupková, leader udržitelného rozvoje a členka představenstva Skupiny ČEZ.

Zatímco v minulých letech byli pracovníci temelínské elektrárny modrou barvou vítáni u vstupu do elektrárny, letos premiérově se do modré barvy ponoří Infocentrum Jaderné elektrárny Temelín. Do pomoci konkrétní organizaci, která se o klienty s autismem stará, se může aktivně zapojit i veřejnost s použitím aplikace EPP – Pomáhej pohybem. Nadace ČEZ právě ve čtvrtek 2. dubna nasazuje do aplikace projekt, který by měl finančně zajistit léčebné a vzdělávací pobyty právě pro děti s autismem.

Poruchy autistického centra postihují dle nejnovějších průzkumů kolem 2 procent populace, v Česku žije s některou z forem autismu asi 200 tisíc lidí. Jedná se o celoživotní postižení v oblasti vnímání, představivosti a sociální komunikace. V 70 % se jedná o postižení kombinované. Lidé s PAS dokážou s adekvátní podporou žít plnohodnotný život a obohatit společnost svým jedinečným, originálním vnímáním světa. www.nadejeproautismus.cz.

Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín Skupiny ČEZ