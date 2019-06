„Musíme ho naučit všemu, co potřebuje, aby bylo jedním z nejnavštěvovanějších letišť v Česku,“ řekla.

Cílem přestavby za celkem skoro tři čtvrtě miliardy je tzv. velký mezinárodní provoz. V Plané mají přistávat a vzlétat stroje velikosti Airbusu A320 či Boeingu 737 od roku 2021, po ukončení certifikačního procesu.

POHLED EXHEJTMANA

Krajský zastupitel a exhejtman Jiří Zimola současnou kritiku některých opozičních zastupitelů a části veřejnosti proti letišti vnímá takto: „Mají za to, že to jsou vyhozené peníze, což si samozřejmě nemyslím. Letiště vzniklé rekonstrukcí bývalého vojenského letiště má veliký potenciál. Budou sem létat turisté, kteří posílí domácí turistický ruch, a z toho budeme mít my, Jihočeši, peníze. A odtud budou také Jihočeši moci odlétat do svých oblíbených destinací. Vše chce ale čas. Tento projekt docení za pět deset let až naši nástupci. A já musím, holt, teď snést vlnu kritiky, aby v budoucnu někdo řekl – bylo dobře, že Zimola tady prosadil výstavbu letiště a zabránil tomu, aby tyto cenné pozemky byly rozparcelovány a vznikla tu nějaká VIP developerská čtvrť,“ zasnil se Jiří Zimola.

Do zahájení velkého provozu bude aeroport dál nasávat peníze. Výše nákladů není zatím podle místopředsedy představenstva letiště Roberta Kaly známa.