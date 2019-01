Písek - Neohlášené poklidné akce se v neděli zúčastnily tři desítky lidí. Policisté ani úředníci proti nim nezasahovali.

Nacionalisté na Kamenném mostě. | Foto: Deník/Jindřiška Jelínková

Jen několik hodin po skončení městských slavností v Písku si tu dali dostaveníčko takzvaní autonomní nacionalisté.

Cílem jejich pochodu, kterého se zúčastnily necelé tři desítky osob, byl protest proti úternímu zatýkání, které oni považují za nezákonné. Odborníci na extremismus tyto stoupence řadí k ultrapravici a k neonacistům.

Při akci rozdali kolemjdoucím letáky s nápisy: Svobodu! Politickým vězňům! „Považujeme naše kamarády, kteří byli v úterý zatčeni, za politické vězně. Byli zatčení za to, co povídali a za to, co zpívali. Nemyslím si, že v demokracii je to dobré. Sejde se tu pár lidí a jsou z toho policejní manévry. Je to policejní stát,“ řekl mladík, který odmítl říct své jméno.

„Běžte se zeptat policie, oni vám ho řeknou,“ dodal. Uvedl dále, že se ale domnívá, že lidé k jejich akcím lhostejní nejsou, vnímají je a přidávají se další.

Akce byla avizována na stránkách nacionalistů.

Začala v 15 hodin odpoledne a během půl hodiny skončila na Výstavišti před budovou Policie ČR. Tady se účastníci zastavili a po krátkém projevu také v klidu rozešli. Skupina 28 mladíků a dívek prošla městem se skandováním hesel Svobodu slova, Policejní stát a Politickým vězňům svobodu. Krátký rychlý pochod zahájili v Chelčického ulici, šli přes Alšovo a Velké náměstí, ulicí Karlovou přes Kamenný most a třídu Národní svobody na Výstaviště.

Podle mluvčího nacionalistů žijí občané v policejním státě a je potřeba na to upozorňovat. „Pokud se budou opakovat podobné razie, budou se opakovat i naše procházky městem. Je to jako za komunistů,“ řekl.

Přestože akce v Písku byla neohlášená, policie prý neměla důvod ji přerušit či ukončit, neboť skupinka se přestupku proti shromažďovacímu právu nedopustila.

„Pokud bychom přestupek museli řešit, hrozí jim pokuta až pět tisíc korun,“ řekl pracovník odboru vnitřních věcí Městského úřadu Písek František Staněk.

Jak potvrdila jihočeská policejní mluvčí Anna Drdová, policie o akci věděla, monitorovala ji a byla na ni připravena. „Akci zabezpečovala dvacítka policistů spolu s městskou policií,“ potvrdila Anna Drdová.

V neděli probíhala další podobná shromáždění v Mostě, Pardubicích a Plzni. Zatímco v Písku nepovažovali zástupci města ani policie za nutné účastníky napomenout nebo jim v počínání zabránit, v Mostě několik účastníků procházky policie zadržela.

Protesty byly reakcí na zadržení několika pravicových extremistů, které policisté zajistili při úterním celostátním zátahu. Někteří ze zadržených lidí měli organizovat srazy neonacistů nebo neonacistické koncerty.