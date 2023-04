Martin a Michal Sikorovi provozují ubytování na farmě Mračov na Blatensku od minulého roku. Historickou stodolu přestavěli a díky unikátní poloze a romantickému vzhledu se stala nedílnou součástí projektu Amazing Places. A proč patří do kouzelných míst? To ve zkratce přiblížili pro čtenáře Deníku.

Farma Mračov na Strakonicku slouží hostům od roku 2022. Majitelé ji vybudovali z bývalé stodoly. Rezervovat si lze dva menší apartmány Pastýřku a Čeledína, či velkého Statkáře. | Foto: Se souhlasem Amazing Places

Jak sdělil Martin Sikora po 20 letech práce v korporátu a procestování světa, hledal místo, kde najde klid a pokoj, kdykoliv to bude třeba. „Hledal jsem místo, které mi poskytne možnost se vrátit k tradičnímu způsobu života, ale zároveň nabídne i komfort,“ vysvětluje úvodem.

Po třech letech pátrání konečně narazil na osadu nedaleko Blatné na Strakonicku. „Našel jsem tu přesně to, po čem jsem toužil. Lesy, pole i louky vhodné pro chov koní a ovcí, ale hlavně ticho a klid zaručující odpočinek,“ zmiňuje. Tento ráj od minulého roku nabízí k pronájmu i veřejnosti.

Historický objekt

Po zakoupení objektu se pustili do rekonstrukce, ta trvala přes šest let. „Jde o velkou stavbu, která byla několikrát přestavována, její historie se píše až do 17. století,“ dodává Sikora. Práce realizoval za pomoci místních řemeslníků a designerky Zlaty Voborské z Písku. „Vznikl objekt, který vyhoví i nejnáročnějším klientům. Zároveň se povedlo zachovat i původní prvky v kombinaci s moderním stylem a materiály z okolí,“ naznačuje Sikora.

Dům je členěn do tří apartmánů s tradičními názvy, dva menší mezonetové Pastýřka a Čeledín mají kapacitu čtyři osoby, větší trojpodlažní Statkář ubytuje až sedm lidí. „Všechny tři prostorné apartmány jsou dotažené do posledního detailu, mají osobitý ráz a zaručují maximální pohodlí s nádechem vesnického luxusu. Každý z nich má vlastní vchod, takže hosté mají absolutní soukromí a ve společných prostorách je čeká sauna,“ prozrazuje, s tím, že jejich názvy vybírali podle historických zaměstnání v okolí.

Respektují přírody a její obyvatele

V první řadě je dle provozovatelů farma místem odpočinku, která existuje v co největší symbióze s okolím. „Areál je zařazen do nadregionálního bio centra, kde je také nejvyšší stupeň ochrany přírody, kvůli důležitým migračním trasám některých zvířat. Z toho důvodu chceme okolní přírodu, zvířata, ale i lidi, kteří v blízkosti žijí, co nejvíc respektovat. Proto také farmu pronajímáme jako tři apartmány, a ne celý dům dohromady,“ popisují bratři.

Mračov je skoro samota ve stejnojmenné osadě. „Není tu žádný obchod a v celé osadě je jen jedna pouliční lampa, takže v noci je tu ticho a tma, což nabízí nezapomenutelný pohled na noční oblohu,“ usmívá se Martin.

Hosté všeho věku

Farma je vhodná pro různé lidi. „Každý si u nás něco najde, rodiny s dětmi zde mohou bezstarostně fungovat na obrovském oploceném pozemku, hrát fotbal, kulečník nebo se postaru houpat na houpačce na dubu za domem. Své si najdou i páry bažící po romantice mimo městský hluk a stres. Jezdí sem lidé i na relaxační a jógové pobyty, či důchodci, co dostanou pobyt jako dárek,“ vyjmenovává.

Nabídka aktivit v okolí je také široká. „Nabízí se tu nespočetné množství možností, jak úplně vypnout a načerpat energii. V objektu je finská sauna pro šest osob s odpočívárnou, kterou klienti využívají asi nejvíce,“ zdůrazňuje Sikora.

Koně, ovce i turistické atraktivity

Součástí farmy je i rozsáhlý venkovní areál, kde se dá posedět, grilovat, či relaxovat u sklenky vína, nebo piva. „Přitom lze pozorovat koně za stodolou, či ovce, které lákají především nejmenší návštěvníky. V okolí je řada vyznačených turistických tras vedoucí do nedotknutelné přírody,“ dodává.

Mračov patří pod jihočeskou oblast Blatensko, které je samo o sobě plné turistických a cyklistických cílů. „Abyste si okolí dobře prohlédli, nebudou vám stačit ani tři týdny. Najdete zde například hrad Rabí, Zvíkov, různé lomy, či přírodní rybníčky, kde se dá koupat,“ upřesňuje Sikora s tím, že na farmě je podle něj nejkrásnějším obdobím léto. „Většině klientů stačí bezstarostný oddych a nasávání letní atmosféry, organizace výletů není třeba,“ uzavírá. (lep)

