Chlapec patří mezi 34 dětí z 500, které vyhrály ve čtenářské soutěži. Nakladatelství Albatros totiž o karanténě postupně zpřístupňovalo příběh malým ilustrátorům, aby se mohli na knize podílet.

Felixova maminka Anna Faltýnková uvedla, že se o soutěži dozvěděli z facebooku. Proč se Felix přihlásil? „Protože dobře kreslím,“ odpovídá hoch. „Nápad s dětskými ilustracemi se mi velmi líbil a Felix kreslí rád,“ dodává Anna Faltýnková.

Zdroj: Anna FaltýnkováFelix text četl, jak se postupně odkrýval na webu. „Příběh se mi líbil,“ nechal se slyšet. „Zhruba po každých dvou kapitolách byla vypsána jedna dávka témat ze čtyřiatřiceti a děti si mohly pouze jedno z nich vybrat,“ líčí Anna Faltýnková pravidla soutěže. Možné bylo poslat až 34 ilustrací. „Děti si mohly vždy vybrat z více témat, ale musela odpovídat zadání a aktuální situaci v kapitole,“ vysvětluje matka.

Na začátku prý pro chlapce nebylo snadné vymyslet, co nakreslit, protože náměty ne vždy odpovídaly jeho vkusu. S postupujícími kapitolami a napínavým dějem byla témata pro Felixe podle jeho matky zajímavější.

„Byli jsme překvapeni, velmi, příjemně,“ reaguje Anna Faltýnková na to, že byla Felixova kresba vybrána do knihy autorky, kterou má rád. Líbila se mu série o Harrym Potterovi, kterou četl.

„Felix a sourozenci se velmi rádi znovu a znovu dívají na filmy,“ vypráví dál Anna Faltýnková, kterou ještě příjemně překvapilo, že ilustrace dětí jsou v novince přes celou stránku. Co říká Felix na to, že ta jeho je hned první? „Je to dobrý pocit, takhle moji ilustraci uvidí každý, kdo si knížku koupí,“ usmívá se dítě, které chodí na výtvarný obor základní umělecké školy v Českých Budějovicích.

J. K. Rowlingová pohádku Ikabog původně napsala pro své děti před více než deseti lety a četla jim ji před spaním. Albatros k titulu uvádí: „K vydání oblíbeného rodinného příběhu se rozhodla, aby pobavila děti, rodiče a opatrovníky uvězněné doma během pandemie Covid-19.“