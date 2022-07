První den festivalu nabídl opravdu unikátní a zábavný pelmel, i počasí se po dvouleté covidové přestávce nad účastníky smilovalo a obešlo se bez tradičních přeháněk. „Jezdíme sem pravidelně, už jsme se nemohli dočkat. Baví nás nejen program, ale i poznávání nových přátel se stejnými zájmy, hlavně milovníky tvrdší muziky,“ vysvětlil Peter ze Slovenska, který přijel s celou rodinou.

Mighty Sounds se vrací po dvouleté přestávce s nabitým programem

Na festival podle něj stačí spolehlivý vůz, pořádný stan a spacák, náhradní oblečení, kvalitní obuv a dobrá nálada. „Zažili jsme tu přívalové deště, i slunečné dny, člověk musí být připravený na všechno. Je to podobné jako dovolená v kempu, jen je nás tu trochu víc a spojuje nás muzika,“ smál se.

Na přiloženém videu, lze vidět: mimo jiné část pátečního vystoupení britského kytaristy Matta Charetta, mix reggae, world music, latiny a hip-hopu servírovaný sestavou United Flavour v čele se španělskou frontmankou Carmen, hardcorovou americkou kapelu Scowl, českou metalovou skupinu Malignant Tumour (zhoubný nádor), známou také jako Ostravskou mlátičku, česko-slovenskou rockovou formaci John Wolfhooker, folkpunkový Vasilův Rubáš a třeba i v Česku poprvé vystupující Američany Social Distortion.

Od pátku do neděle se na šesti podiích vystřídá podle mluvčí festivalu Markéty Broumové, kolem stovky interpretů ze zahraniční i domácí scény. „Celkem jde asi o šest set lidí,“ přiblížila.

Letos pomáhají Cheironu

V areálu Mightypeople, jak se účastníkům akce říká, najdou na 50 stánků s jídlem a doplňkovým sortimentem. Mimo jiné například organizace Jsme fér podporující manželství homosexuálů, Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity či neziskovky Cheiron T, kterou letošní festival podporuje. „Návštěvník se může rozhodnout, jestli vrátí zálohovaný kelímek, nebo jej vhodí do sběrného boxu, kdy za každý kus převedeme Cheironu padesát korun na účet,“ vysvětlila princip pomoci. Stánek Cheroinu je přímo u vstupu a lidé se zde dozvědí více o jeho fungování a jak konkrétně pomáhá sociálně slabším dětem a jejich rodinám přímo v Táboře.

Příchozím slouží také 15 nápojových barů, očekává se, že by mohli společnými silami během třídenního festivalu zkonzumovat až 700 plných sudů piva a k jejich úlevě pořadatelé objednali na dvě stovky mobilních toalet. Na pořádek před areálem dohlíží také policie, uvnitř a u vstupů dozoruje na 70 členů ostrahy, kteří se střídají v pravidelných přestávkách. Technická četa kolem prostoru a uvnitř rozmístila na pět kilometrů plotů a jeden kilometr nízkých zábran. Nechybí ani 15 zdravotníků připravených pomoci se zdravotními komplikacemi a také hasiči, kteří zajišťují dostatek vody. Rozpočet festivalu je asi 15 milionů, až třetinu publika tvoří cizinci.

Oficiální video z pátku od pořatelů Mighty Sounds

Zdroj: Youtube

Festival trvá do neděle 10. července, na místě lze koupit ještě vstupenku jen na tento jeden den za přívětivých 1800 korun. Děti do 12 let a 140 centimetrů mají vstup zdarma. Ušetří také senioři (66+), ZTP a ZTP/P, či mladiství (od 13 do 17 let), kteří mají nárok na poloviční vstupné.