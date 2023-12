Jak připomíná mluvčí města Tábora Luboš Dvořák, příští rok si Táborští připomenou výročí 600 let od úmrtí jednoho ze zakladatelů Tábora, Jana Žižky z Trocnova. „První film, na který bude tento snímek navazovat, byl velice divácky úspěšný, proto doufáme, že se to bude opakovat i v případě pokračování. Během premiéry v březnu 2020 se totiž stal tzv. lídrem dne i večera. Přibližně stejný počet diváků sledovalo polední zprávy,“ naznačuje s tím, že velmi dobré hodnocení, a to 86 %, má aktuálně i na Československé filmové databázi (ČSFD).