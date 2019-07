K RYBNÍKU

Kromě českobudějovického Háječku, který s projekcemi začal až v neděli, navštívíte třeba „letňák“ Ševětín. Ten promítá čtyřikrát za léto české bestsellery u Dubenského rybníka proti hájovně.

AUTEM

Je to už několik let, co se milovník dobrých filmů Jan Jakeš rozhodl na letišti v Tcho᠆řovicích na Blatensku uspořádat autokino. „Už bylo září, moc lidí tehdy nepřišlo,“ vzpomíná na počátky autokina jeho provozovatel.

V letní sezoně promítá přibližně třikrát. „Naposledy přijela divačka až ze Zdíkova. Někdy k nám lidé jedou i sto kilometrů,“ říká Jan Jakeš, kterého mrzí, že mnohá letní kina dnes nikdo neudržuje nebo jsou zcela zavřená.

NA HŘIŠTĚ

Pustne třeba areál letního kina v Prachaticích. Kino Prachatičtí zavřeli v roce 2011 po nástupu digitální technologie promítání. Od té doby spřádají plány, jak kino opravit a udělat z areálu důstojný multifukční prostor nejen pro promítání. Studie na opravu už je na papíře, ale pro nejbližší roky mají Prachatice jiné investiční plány.

To lidé v jen pár kilometrů vzdálených Hracholuskách si užijí improvizovaného letního kina na hřišti U komína. Hrachykino sice promítá jen několikrát za léto, ale stojí to za to. Čas od času si promítání v letním kině připravují také ve Vitějovicích.

S DEKOU

Osiřelé je i letní kino v Českém Krumlově. Ale sezónních letních kin na Českokrumlovsku přibývá. V Kaplici promítání letního kina odstartovalo ve čtvrtek.

Město totiž už během rekonstrukce kulturního domu zakoupilo velkoplošné nafukovací plátno. „Vyzkoušeli jsme ho už při mistrovství světa v hokeji,“ říká Stanislav Trs, ředitel Kulturního a informačního zařízení v Kaplici. V úvahu, kde promítat, připadalo několik variant. Vyhrál městský park, kde vládne příjemná atmosféra. „Přineste si s sebou deky, nafukovací bagy a podobně,“ nabádá Stanislav Trs. „Počet židliček je omezený.“

SE PSEM

Velký zájem je i o návštěvu sezimovoústeckého letního kina Spektrum, které promítá v červenci a srpnu. Programová pracovnice Ema Králíková vyzdvihuje jedinečný zážitek: „Lidé jsou na vzduchu, můžou si dát pivo nebo limonádu. Smí sem chodit také se psy, pokud si je pohlídají. Kromě promítání filmů pořádáme také koncerty, v srpnu se tu bude konat koncert Jaromíra Nohavici,“ zmínila.

BEZ PENĚZ

Také v Písku funguje klasické letní kino z roku 1975. V amfiteátru milevského domu kultury patří letnímu kinu úterky. Vstup na všechna promítání je zdarma. Za vytrvalého deště se projekce přesouvá na následující den. Pokud ale stále prší, tak je promítání zrušené.

NA ŽIVÉ HERCE

Dlouhá léta mohli obyvatelé i návštěvníci Jindřichohradecka zavítat do letního kina v Děbolíně. „Letní kino jsme přestali provozovat před čtyřmi lety, když s promítáním skončil pan Čáslavský. Zkusili jsme tedy jinou alternativu a začali jsme pořádat letní divadelní festival. Ten se letos koná od 15. do 18. srpna,“ zmínila Květa Šteflíčková, předsedkyně děbolínského osadního výboru. Dodala, že pokud budou mít místní v budoucnu k dispozici spolkový dům, kam bude možné uschovat zařízení, začnou o letním promítání zase uvažovat.