Majitelé restaurací, hospod a dalších podniků mají znovu nařízeno od pátku zavřít. S dalším zavřením většina lidí na Jindřichohradecku předem počítala. Situace je pro podnikatele velice stresující.

Zkažené potraviny musela majitelka restaurace a hotelu - Bílý jednorožec v Třeboni na jaře likvidovat. | Foto: Linda Šabatová

Linda Šabatová, majitelka hotelu a restaurace Bílý jednorožec v Třeboni je situací znepokojená. „Kdybych bývala měla křišťálovou kouli a věděla, že se za 14 dní zase zavře, tak bych vůbec neotevírala. Protože otevřít restauraci, neznamená otevřít obchod s oblečením, i když možná si to naivně představuji…Ale u nás to znamená to, že když se v neděli rozhodne, jestli ano nebo ne, tak my v pondělí můžeme přijít, objednat zásoby, musíme vše nakoupit, navařit…Trvá tři nebo čtyři dny, než se restaurace dostane do provozu. Vše se musí vytopit. Vše je zaprášené. My jsme hotelová restaurace, takže nakupujeme i na snídaně,“ říká k tíživé době.