S daňovým přiznáním pomohou přímo u vás. Finanční správa vyráží do terénu

Zaměstnanci Finančního úřadu pro Jihočeský kraj pomohou v březnu s vyplněním a odevzdáním daňového přiznání na 75 výjezdech v 25 obcích. K problematice daně z příjmů fyzických osob bude spuštěna 4. března infolinka 387 722 387. K dispozici bude od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 h a v pátek od 8 do 14 h.

Finanční úřad. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lenka Novotná