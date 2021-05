Firma Energo podepsala smlouvu se strakonickou teplárnou

Firma Energo v pondělí večer podepsala smlouvu se strakonickou teplárnou. Jednatel Energa ji do teplárny poslal před 21:00. ČTK to řekli generální ředitel teplárny Pavel Hřídel a jednatel Energa Roman Němeček. O víkendu teplárna Energu přerušila dodávky, lidé na sídlišti Šumavská byli od pátku večer do nedělního dopoledne bez tepla a teplé vody.

Teplárna ve Strakonicích - Teplárna ve Strakonicích na snímku pořízeném 16. ledna 2021. | Foto: ČTK

"Společnost Energo začala (podpisem smlouvy) respektovat nařízení ERÚ. Tímto okamžikem se pouze stalo to, že Energo konečně zajistilo smluvně dodávky tepla pro svoji společnost," řekl Hřídel. Němeček uvedl, že v pondělí odpoledne dostala jeho firma smlouvu podepsanou z teplárny. "Prodiskutoval jsem to s regulačním úřadem, smlouvu jsme podepsali a odeslali e-mailem a datovou schránkou do teplárny," řekl Němeček. Ve smlouvě je doplněná výpovědní lhůta a další informace, jak žádalo Energo. Končí tím jedna část sporu, který poprvé eskaloval v lednu, kdy teplárna krátce přerušila Energu dodávky. Situaci tehdy řešil i ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Firmy měly do poloviny dubna uzavřít smlouvu, což se nestalo. Energo kromě jiného zásobuje přes 250 bytů na sídlišti Šumavská. Teplárna o víkendu přerušila Energu dodávky, obyvatelé 14 bytových domů byli do nedělního dopoledne bez tepla a teplé vody. Spory kolem dodávek tepla a teplé vody ve Strakonicích neberou konce Přečíst článek › Teplárna vede s Energem spor o platby. Podle Němečka Energo teplárně nedluží. Vedení teplárny ale tvrdí, že jí Energo dluží, a to asi 4,5 milionu korun. Energo podle Hřídele uvádí, že mu teplárna dluží přes 13 milionů. "Podpis smlouvy nemá s platbami nic společného, platby jsou předmětem soudu. První platba (podle nové smlouvy) za duben je po splatnosti. Budeme je vyzývat, aby uhradili za duben dlužné částky. Pokud ne, zase vzniká stejný problém, neoprávněný odběr," řekl Hřídel. Strakonický starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost) o víkendu ČTK řekl, že teplárna dodávala Energu tři čtvrtě roku, aniž by byla smlouva podepsaná. "Není zaplaceno, tohle vede ke krachu teplárny a poškození Strakonic," řekl k v sobotu k přerušeným dodávkám starosta. Růžová, žlutá i bílá. Jakou barvu má vaše zahrádka? Přečíst článek › Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal už dříve předběžné opatření. Podle něj musela teplárna Energu dodávat a Energo za teplo platit. V květnu ERÚ rozhodl, že firmy musí uzavřít smlouvu. Předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček označil víkendové přerušení dodávek za "demonstrativní odpojení lidí od tepla a teplé vody, které nemělo žádný přínos." Strakonice v dubnu rozhodly, že půjčí teplárně deset milionů Kč. Firma chce postavit teplovod na sídliště Šumavská a do lokality archeologa Dubského. Radnice tak chce vyřešit spor. Teplárna skončila v roce 2019 ve ztrátě po zdanění 33,3 milionu, tržby byly 316 milionů. Prodala 472,5 terajoulu tepla. Loni měla zisk EBITDA (zisk před zdaněním, odpisy a úrokovým zatížením) přes 67 milionů korun, uvedla na svém facebookovém profilu. Vytápí 7000 domácností a desítky firem.