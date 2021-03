Městské pozemky u Otína pronajalo město soukromým investorům na vybudování Sport Parku na základě rozhodnutí rady města už loni v červnu. Informace potvrdila mluvčí města J. Hradec Eliška Čermáková. Podle ní byly pozemky pronajaty dvěma soukromým osobám, ty si ale založily společnost SportPark R&F s.r.o. a požádaly radu města o revokaci usnesení a změnu nájemce ze soukromých osob na společnost. Rada města schválila záměr pronajmout pozemky společnosti SportPark R&F s.r.o. Smlouvu město s investorem uzavře na dobu určitou od 1. listopadu 2021 do 31. října 2031.

Záměr vybudovat sportoviště komentuje Jiří Rotta, jednatel společnosti SportPark R&F s.r.o. „Myšlenka vybudování Sport Parku je založena na volnočasových aktivitách se zaměřením na pohyb v přírodě. Hlavní sportovní aktivita bude Fotbalgolf. Součástí Sport Parku bude zázemí, které zajistí drobné občerstvení a sociální zařízení. Celý Sport Park bude volně přístupný veškeré veřejnosti. Vstupné se bude platit za hraní na hřišti,“ shrnul.

Sport Park má vzniknout u Otína v Jindřichově Hradci.Zdroj: Město J. Hradec

Netradiční sport spojuje fotbal a golf. Fotbalgolfová hřiště mají z pravidla 18 jamek od 30 m do 200 m. Hraje se s fotbalovým míčem a cílem je dostat míč do jamky o průměru od 55 cm do 65 cm. Jamky zahrnují přírodní, ale i umělé překážky, podobné například v minigolfu.

Nový sport v Hradci kvituje i místostarosta Radim Staněk: „Město takové projekty samozřejmě vítá, protože nejen že se jedná o aktivity spojené s pohybem na čerstvém vzduchu, tak se bude jednat o místo, které nabídne nejen občanům našeho města všech věkových skupin smysluplné využití volného času“ doplnil.