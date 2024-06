Redakce Jindřichohradeckého deníku připravila další fotohádanku. Tentokrát jsme se vypravili do obce, ve které žije 421 obyvatel - tedy těch lidských. Zvířecích obyvatel tu najdete mnohem více než v jiných obcích v širokém okolí.

Poznáte, ve které obci se nachází tahle kaple?

Pojďme se podívat na některé další nápovědy, které vám s identifikací obce mohou pomoci. První písemná zmínka o ní pochází už z roku 1359.

Obec, kterou hádáme, leží v nadmořské výšce 473 metrů nad mořem. K roku 2021 se zde nacházelo celkem 141 domů.

Můžete zde nalézt hned několik pamětihodností - například mostek s kapličkou a sochou svatého Jana Nepomuckého, kapli Nejsvětějšího Srdce Páně nebo římský mostek.

Stále nevíte? Pak vám možná napoví pár zmínek o místních atrakcích, které vyhledávají lidé nejen z nedalekého Jindřichova Hradce, ale i z velmi širokého okolí.

Tou první je známá zoologická zahrada. Druhou pak obrovské keřové bludiště. No a do třetice to tady na přelomu jara a léta voní jahodami (a také třeba mákem a kmínem).

Už víte, o kterou obec se jedná? Tipnout si můžete v anketě.