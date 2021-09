Pro děti bude hlavním lákadlem soutěže a to i pro ty nejmenší. Přímo před penzionem pak startují nejen dospělí závodníci Šumamana, ale na zmenšenou trať vyráží také dětští sportovci. Ty čeká překážkový běh, střelba či hod granátem."

Jihočeští policisté zvou se svými partnery všechny správné sportovce a milovníky lipenské a šumavské přírody tuto sobotu do Přední Výtoně. Součástí XXIV. ročníku závodu policejních zásahových jednotek je, jako již tradičně, sportovní den pro děti i dospělé.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.