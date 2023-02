Zdroj: Deník/Markéta Trubková

"Sbírám všechny mimořádně vydané bankovky. Tuhle musím mít taky," pokračuje Irena Dvořáková, která se na čekání v mrazu vybavila termoskou s čajem stejně jako další ve frontě. "Budu mít z tisícovky radost a pak zůstane třeba mým vnoučatům na památku," usmívá se. Za ní stojí tři chlapíci, stejně dobře naložení. Když kolem projíždí auto, které vysypává odpadkové koše, volají: "Várnice jedou!"

Nová výroční tisícovka vydaná Českou národní bankou. Zdroj: ČNBZdroj: Deník/VLP ExternistaVýroční tisícovka s přítiskem

Třicet let od rozdělení československé měny vydává Česká národní banka bankovku 1000 Kč s přítiskem v podobě bankovkového kolku a výročního loga. K dostání je výměnou na všech pobočkách ČNB do vyčerpání zásob. Do oběhu je vydáno 200 tisíc kusů. Limit výměny je pět bankovek na osobu. Tisícikoruna je druhou českou bankovkou, která je opatřena speciálním přítiskem. První byla stokoruna vydaná v roce 2019 u příležitosti 100 let od měnové odluky od Rakouska-Uherska.