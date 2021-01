Pendleři další test v pořadí potřebný k tomu, aby mohli vyrazit do práce do Bavorska, raději absolvovali včas, už v úterý večer. Provozní doba ve Philippsreutu většině jihočeských pendlerů vyhovuje, test tam si stihnou udělat i lidé pracující na směnný provoz. Otevřeno je denně včetně víkendu do 17.30 hodin.

Ale ani do deseti hodin pendleři o možnost nechat se testovat a splnit tak bavorskou osmačtyřicetihodinovou podmínku nepřicházejí. Další německé testovací centrum je totiž ve zhruba dvacet kilometrů vzdáleném Freyungu. Tam se ale každý zájemce musí předem objednat na přesný čas, testují celý pracovní týden, v pondělí, středu a pátek od osmi do čtyř, v úterý a ve čtvrtek od deseti do šesti. Fronty ve Freyungu nejsou. Rezervace jsou online, a to přímo u společnosti „IMS“, kterou okres Freyung - Grafenau testováním pověřil. Objednávkový formulář lze najít na https://ims-rettungsdienst.de a výběrem okresu lze zvolit testovací místo ve Freyungu.

Od úterního rána mají pendleři na německé straně hraničního přechodu v Philippsreutu k dispozici také rychlé antigenní testy. Do patnácti minut znají výsledek a mohou pokračovat do práce nebo domů. I ty jim stačí stačí k tomu, aby mohli překročit hranice. Výsledek testu PCR bývá nejdéle do osmačtyřiceti hodin v mailu. O antigenních testech informoval Prachatický deník v úterý Karl Matschiner, mluvčí Okresního úřadu Freyung - Grafenau. Pendleři si mohou sami při registraci na místě zvolit, jaký test chtějí ve Philippsreutu provést. Na sobotní dopoledne nově vypsala termíny pro antigenní testy také prachatická nemocnice pro své testovací místo. Ty byly ale během úterka kompletně rozebrány.

Karel Matschiner zároveň upřesnil, že vyhláška Svobodného státu Bavorsko stanovuje, že požadované osvědčení o testu musí být předloženo příslušnému okresnímu správnímu úřadu nejpozději do 24 hodin od vstupu do Bavorska. "Pokud jde o okres Freyung - Grafenau dosud není konečné rozhodnutí, proto žádáme zaměstnavatele, aby informovali své české zaměstnance, že si mají výsledky svých testů zatím ponechat. Jakmile budeme mít konkrétní postup, budeme o něm informovat," popsal.