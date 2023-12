Situace s parkováním na sídlišti Vajgar v Jindřichově Hradci by se mohla zlepšit do dvou let. Pomoci má podzemní parkoviště, které má vzniknout pod vnitroblokem ve tvaru podkovy. Kapacita parkování v lokalitě se díky němu rozroste o 110 míst. Plán na výstavbu podzemního parkoviště je jednou ze součástí projektu celkové revitalizace sídliště s názvem Změň Vajgar.

Nová parkovací stání v podzemí vzniknou v mírném svahu vnitrobloku sídliště. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Obyvatelé největšího jindřichohradeckého sídliště bojují s parkovacími místy ve vnitrobloku každý všední den. „Zkuste sem přijet odpoledne po třetí hodině, to už nemáte šanci tady najít místo. Letos už jsem dostal i botičku, takže když se v práci náhodou zdržím, radši dám auto rovnou k bazénu a dojdu to domů pěšky,“ vylíčil situaci na Vajgaře jeden z obyvatel pan Milan s tím, že nové parkoviště by přivítal. „Asi bych si to místo i zaplatil, kdybych měl jistotu, že zaparkuji. Záleží ale, kolik by to bylo,“ dodal. Podobné zkušenosti s parkováním mají podle ankety Deníku i další obyvatelé lokality.

Na Vajgaru jsou v plánu podzemní garáže. Parkování uvnitř sídliště je peklo

Pro stavbu podzemních garáží město poskytne pozemek ve vnitrobloku u č.p. 573. Budovalo by se pak formou družstevní výstavby. Jedinou podmínkou pro družstvo by bylo vybudování zelené střechy včetně zeleně a mobiliáře. Následnou péči o odpočinkovou zónu by zajišťovalo město. Co se týká garáží, případně garážových stání, vše by bylo v režii družstva včetně následné údržby. „Primárně by parkoviště bylo určeno pro obyvatele sídliště Vajgar. V počátku by šlo o jedno parkovací stání na jeden byt, do budoucna s možností rozšíření, například na jeden byt dvě parkovací stání. Právní forma vlastnictví by bylo družstvo,“ vysvětlil starosta města Michal Kozár s tím, že město připraví projekt do finální fáze. Následně ho předá družstvu, které tak bude znát přesné náklady a bude moci vysoutěžit dodavatele stavby.

Pokud záměr v příštím týdnu schválí zastupitelé, mohlo by město mít už příští rok v červnu zpracovanou projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. „V září už by se mohl soutěžit dodavatel. Vlastní stavbu vidím nejdříve v roce 2025,“ doplnil starosta Kozár. Nad objektem garáží vznikne veřejný prostor s dětským hřištěm. Na hotové podzemní parkování chce radnice navázat dalším krokem, kterým je revitalizace parku na opačné straně prostranství ve vnitrobloku.