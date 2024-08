Dramatické chvíle se loni odehrály ve čtvrtek 21. prosince dopoledne na silnici nedaleko Člunku. „Jel jsem z Jindřichova Hradce ve směru na Dačice a dojel kolonu. Paní za mnou začala předjíždět a když už byla vedle, před mým autem najednou vybočila dodávka, která ji srazila. Řidička po nárazu letěla do levé strouhy, pak šla na pravou stranu, auto se roztočilo a skončilo na louce,“ popsal průběh nehody Tomáš Krulla.

Bez váhání zastavil a běžel řidičce na pomoc. Dveře nabouraného auta nemohl otevřít a k ženě se tak dostal přes rozbité okénko. „Viděl jsem, že má utrženou levou ruku. Snažil jsem se, aby na to nepřišla a bavil se s ní, ale zjistila to, protože si na ruku začala sahat a byla studená,“ vylíčil. Aby zastavil tepenné krvácení, stlačil ránu vlastníma rukama. „Držel jsem je tam několik minut. Všechno se dělo strašně rychle, zároveň mi to připadalo jako věčnost. Už jsem to bolestí nemohl vydržet, ale věděl jsem, že nesmím pustit,” popsal Tomáš Krulla. Později zaškrtil zraněnou ruku obinadlem z lékárničky, kterou donesl další svědek nehody. Ženu následně přepravil vrtulník do nemocnice.

Díky pomoci Tomáše Krully řidička těžkou nehodu přežila, ruku už se ale lékařům zachránit nepodařilo. „Paní mi pak poslala dopis, že mi děkuje za svůj život, bohužel je ale bez ruky, kterou jí amputovali a je to pro ni teď náročné. Co vím naposledy, když byl soud, tak řeší nějakou ortézu. Paní je starší a bude si na takový život těžko zvykat,“ povzdychl si zachránce, který si za svůj čin v pondělí slavnostně převzal ocenění Gentleman silnic v budově jindřichohradecké policie. Kromě certifikátu dostal také palubní kameru do auta.

„Z ocenění samozřejmě mám radost a jsem také rád za medializaci, protože na silnicích se jezdí čím dál rychleji a to samé se může stát v podstatě komukoliv,“ řekl oceněný řidič. Jeho čin odmění i zastupitelé obce, kde žije. Jako poděkování totiž pro odvážného řidiče schválili finanční dar.

Gentleman silnic je společný projekt Policie České republiky a Generali České pojišťovny, který vznikl v roce 2004 s cílem motivovat účastníky silničního provozu k tomu, aby si pomáhali a nebyli k sobě lhostejní. „Za 20 let jsme ocenili už 228 gentlemanů silnic a jen na jihu Čech je to 44 lidí, z toho 21 žen a 23 mužů,“ upřesnil mluvčí pojišťovny Generali Jan Marek. Tomáš Krulla se stal oceněným řidičem číslo 229.

Letošní rok se zatím na jihočeských silnicích nevyvíjí vůbec dobře. Jen v minulém týdnu se staly v krátkém časovém rozmezí hned dvě tragické nehody. „První byla u Kardašovy Řečice, kde mladý muž s dodávkou vyjížděl z řady jedoucích vozidel do protisměru a srazil motorkáře, který podlehl těžkým zraněním. O 35 minut později došlo k tragické nehodě u Vodňan, kde řidič s osobním vozidlem vyjel vpravo mimo komunikaci, narazil do stromu a také na místě zemřel,“ připomněl jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. Od začátku roku zemřelo na jihočeských silnicích už 23 osob.