Od neděle měl jindřichohradecké náměstí Míru zdobit veliký ledový anděl. Podle jeho autora Jana Albrechta se měl stát jakýmsi starostlivým patronem pro všechny, kdo v posledních měsících prožívají těžkosti v souvislosti s nelehkou dobou covidovou. Bohužel ale zaúřadovalo počasí a z anděla zbyla jen hromádka ledové tříště.

Ledový anděl na hradeckém náměstí Míru se změnil v hromadu tříště. | Foto: Deník/Petra Lejtnarová

Berme to ale tak, že nejde o nějaké zlé znamení, které předznamenává blížící se omikronovou katastrofu. To jen vysvitlo slunce a ukázalo na ledovém bloku svou sílu. A pokud by snad někdo přeci jen chtěl šířit ponurou náladu, kterou může padlý anděl symbolizovat, pak vězte, že už se blýská na lepší časy. Nejpozději na jaře bude starostlivý patron na hradeckém náměstí stát znovu. Silnější a odolnější. Bude totiž ze dřeva, na které si slunce nebo déšť jen tak nepřijdou. A kdo ví…