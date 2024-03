Hraju postavu, která se v příběhu jmenuje Křivák. V podstatě to absolutně vystihuje moji postavu. Já jsem takový křivák toho příběhu, takže ten líbivý pěkný příběh pro děti moje postava tak trochu kazí tím, jaká je. Je to vlastně komický záporák. Což už hodně naznačuje i účes, takzvaný „okap“.

Co váš kostým, nosil jste něco podobného v minulosti?

Ne, proboha! Nikdy jsem nic takového nenosil. Než jsem si to oblékl, věděl jsem, že je to vrchol nevkusu. Když jsem si to oblékl, tak jsem i pocítil, jaké to je, cítit se opravdu nekomfortně. Na druhou stranu mám rád, když hraju někoho, kdo je hodně daleko ode mě. Ten kostým tomu pomáhá, ta maska tomu pomáhá, celý kompletní servis zabere plus minus hodinku. Mají strašnou výhodu, že si k tomu najali herce s tímhle ksichtem.

Lucie Bílá a Pokáč pokřtili klip k filmu Gump – jsme dvojka. Život je pes

Mohl jste při natáčení improvizovat?

František je režisér velmi vstřícný a otevřený. Pravda je, že drtivou většinu dialogů si dáváme takzvaně do pusy, ale vždycky to konzultujeme. František sám přichází s výzvami: Řekni to líp, řekni to jinak, a dokonce i autor scénáře Filip Rožek je tomu otevřený. Je to takové zábavnější. Musím přiznat, že je to jeden z mála filmů nebo možná úplně první, na kterém se podílím, kde mám úplné minimum dialogů. Je to spíš situační. Dvě tři větičky, ale hodně situace. A přiznám se… Do tohoto projektu jsem šel hlavně kvůli Františkovi. Jeho filmy obdivuju, a když jsme se potkali poprvé a přišel za mnou s touto nabídkou, řekl jsem mu, že to budu dělat, abych se s ním mohl potkat na place.

Na place jste se potkal i se svým krajanem Richardem Krajčem…

S Ríšou Krajčem jsme se potkali osobně podruhé. Před několika lety jsme nahrávali takovou písničku, na které se podílelo několik muzikantů, ale tam jsme se okolo sebe jen tak mihli. Od té doby jsme byli v kontaktu kvůli nějaké spolupráci, která nakonec úplně nedopadla, a je pravda, že takhle intenzivněji se vidíme vlastně poprvé.

Jaký je to spoluherec?

Ríša je super, super herec. Ríša je vnímavý a slyší na kolegu, a to je důležité.

Táborský pes Gump už podruhé míří do kin. Na světě už je kniha

Gumpa jste dřív znal? Knížku nebo film?

Znal jsem příběh Gumpa jen sporadicky. Když byla jednička venku, všude to na mě vyskakovalo. Viděl jsem Gumpa na dálnicích, na internetu. Zaznamenal jsem ho u mých známých, kteří film viděli a říkali, že je hrozně fajn a je atypický na české filmové prostředí. Potom jsem si první díl i studijně nakoukal.

Jaká bude dvojka?

Bude určitě jiná. S režisérem a autorem předlohy jsme se o tom bavili od vzniku scénáře. Oproti jedničce bude dvojka vtipnější a ještě o chlup dojemnější. Baví mě, že to má určitý přesah, a zároveň, že jsem vlastně nikdy netočil rodinnou komedii nebo film pro děti. Je to takový naivní příběh v dobrém slova smyslu.

Jmenuje se Gumpík. Táborská nemocnice vybudovala zázemí pro děti zaměstnanců

Ve filmu hrajete víc s fenkou Jenny než s Gumpem, jaká je?

Jenny je úplně neuvěřitelná. Doma mám taky fenku a je velmi povahově a charakterově podobná Jenny. Ona je mazel, hravá a hrozně hodná. Trochu mě až mrzí, že zrovna já tady hraju takovou postavu, která ji úplně nemiluje a spíš z ní profituje. Mimo plac jsme byli velcí kámoši, vždycky jsme se pomazlili, dostala piškot a bylo to fajn.

Jak na vás zapůsobil Gump? Kdyby byl člověk, jaký by měl charakter?

Gump je velice tvrdohlavý. Byl by to takový tvrdohlavý typ člověka, takový Vláďa Polák, můj kolega z divadla. Z podstaty přina..aný člověk. Když Gump hraje, tak na druhou stranu asi má vysoký honorář, je kolem něho i dost pozornosti, takže je to takový Pepíček Dvořák, když hraje třeba vodníka.

Pes Gump spojil Richarda Krajča a Štěpána Kozuba, druhý díl se chystá

Ze kterého zvířete máte respekt?

Zjistil jsem během jednoho natáčení, že mám velký respekt z koňů. Z podstaty milá zvířata, ale než přijde člověk k tomu poutu, nějaký respekt má. Na tom koni jsem měl jen v jednom záběru sedět a on se po..al. Tam jsem pochopil, že mu prostě nesedím. Takže mám respekt z koňů, ale obecně mám fobii z hadů a podobně.

Ve dvojce hrají i jiná zvířata, přiblížíte která?

Potkal jsem se s poníkem, kterého zachránili v podstatě před uhynutím, což je obdivuhodná věc. Je až dojemné vidět zvíře, které bylo trápeno lidskou rukou, a pak najednou vidíte, jak je šťastné, když jsou kolem něho příjemní lidé.

Gump je dvojka – kdo je vaše životní dvojka?

Těch dvojek by asi bylo víc, ale kdybych byl patetický a šel hodně, hodně, hodně do hloubky, tak bych asi řekl spíš životní trojka, a to byli a jsou moji rodiče.