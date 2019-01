Jindřichohradecko - Poslední zvonění odstartovalo maturantům na Jindřichohradecku přípravy na zkouškové období.

Nyní mají týden na to, aby se doučili, co za předchozí léta v lavicích nestihli. Na Jindřichohradecku je letos k maturitě přihlášeno 409 studentů, k závěrečným zkouškám má jít 277 učňů.

Ve středních odborných školách ale stále maturantů ubývá. Například ve Středním odborném učilišti zemědělském a služeb v Dačicích letos maturity nejsou vůbec. „Klesá zájem o nástavbové studium z důvodu státních maturit, které jsou pro žáky těžké," vysvětlil ředitel Radek Hillay.

Podle zástupkyně ředitele Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína Věry Davidové stojí za malým počtem maturantů i to, že šlo o početně slabší ročník. „Letos máme maturantů osmnáct, což je méně než dřív. Někteří žáci navíc odešli ze školy v průběhu studia na pro ně lehčí obory," konstatovala.

Rovněž ve Střední škole v Českých Velenicích mají letos málo maturantů. „Děti se i s horším prospěchem dostávají na gymnázia, my jsme v tom roce přijali hodně málo studentů, z nichž někteří navíc školu opustili. V dalším ročníku už je to zase lepší," říká ředitelka Milena Elsterová.

Naopak nejvíce studentů zasedne k maturitní zkoušce v jindřichohradeckém gymnáziu, a to celá stovka. Téměř polovina z nich bude maturovat z matematiky. „Strach z toho úplně nemám. Je to pro mě lepší, než se nazpaměť učit dějepis," říká Dominika Rychtecká.

Ředitel Miloslav Vokáč ale pro povinnou zkoušku z tohoto předmětu není. „Stávající systém je dobrý. Kdo chce, tak si ji zvolí. Ale dávat to povinně? Stejně tím úroveň nezlepší," míní. Navíc je podle něho důležité, aby ti, kteří nastupují do prvního ročníku, měli jasně stanoveno, co je čeká. „A to už spoustu let nefunguje," upozornil. Zatím platí, že by povinná maturita z matematiky měla čekat na studenty až na jaře 2021.

Poměrně hodně studentů si ji zvolilo také ve Střední odborné škole v Jindřichově Hradci, z 44 maturantů ji zkusí 11. „Je to poměrně hodně," míní zástupkyně ředitele Marie Šafránková. Dodala, že většina jejich studentů nachází bez problému uplatnění i po skončení studia. „Někteří jdou dál studovat. Zaměstnávají je i firmy, kam chodí na praxi. Ty by jich chtěli i víc, ale bohužel my je nemáme," konstatovala s tím, že více dětí by se mohlo hlásit na obory nástrojař nebo ekonomika a provoz dopravy, kde mají dobrou perspektivu uplatnění na trhu práce.

Podobnou zkušenost hlásí i z Českých Velenic, kde se učni učí přímo pro konkrétní firmu. „Berou je hned po škole. Poptávka je určitě vyšší, než můžeme s našimi žáky uspokojit. Ale ve firmách už si uvědomili, že je dobré, aby si zaměstnance vychovali sami a starali se už od devátých tříd," vyzdvihla Milena Elsterová.

Čeho byste chtěli v životě dosáhnout?

Marie Michaela Kozlovská, Jindřichův Hradec

Chtěla bych zachránit svět. Zní to hrozně, ale myslím to vážně. Chtěla bych najít způsob, jak zachránit naše životní prostředí. Chci jít na lesnickou fakultu do Brna.

Jaroslav Kříž, Střížovice

Chci jít na fakultu informatiky, s tou se pak dá dělat spoustu věcí. Úplně konkrétní představu ale ještě nemám. To snad časem přijde.

Ivana Tošerová, Jindřichův Hradec

Chci být v životě šťastná. Mít šťastnou rodinu s tím správným partnerem a mít dobré zaměstnání. Jdu studovat techniku na VUT do Brna, tak to snad nějak všechno vyjde.

Jana Broukalová, Jindřichův Hradec

Chtěla bych si splnit takový můj sen a vystudovat to, co mě baví a potom se tím i živit. Něco v oboru chemie. A nějak to zkombinovat se šťastným rodinným životem.

Petra Lejtnarová