Lužnice pod Pilařem dosáhla v neděli nejvyššího stupně extrémní povodně. Vodní tok se v oblasti Hamru rozlil do hluboko do okolních lesů a obec musela vyhlásit evakuaci.

Oproti situaci v neděli je ale pondělí výrazně klidnější. „Hladina klesla o 20 centimetrů a na této úrovni se stále drží. Opadla také Purkrabská stoka, ale stoupá nám voda v Koštěnickém potoce, naštěstí stále zůstává za ploty. Bohužel dnes nám ještě prší a budou se tak plnit rybníky, které tečou do Koštěnického potoka a z něj dále do Lužnice. Zároveň je možné, že nám ještě něco přinese déšť v Rakousku na nižším toku řeky Lužnice. Co nám sem přiteče, to zatím nejsme schopní říct,“ konstatoval pro Deník starosta Hamru Tomáš Panenka s tím, že vedení obce spolu s hasiči neustále monitoruje situaci nejen na řekách, ale i pískovnách a rybnících.

S obavou se k Lužnici pravidelně jezdí dívat i jedna z majitelek zatopených chat kousek od jezu. „K chatě se teď nedostaneme, je tam velký proud. Jsme tady třikrát denně a sledujeme, jestli chata pořád stojí, je zděná, tak snad vydrží. Na velkou vodu jsme se připravili, snažili jsme se vystěhovat co jsme mohli do vyšších pater. Chatu máme naštěstí pojištěnou,“ řekla Deníku majitelka rekreačního objektu, která si nepřála být jmenována, a dodala, že v roce 2002 byla hladina řeky Lužnice zhruba ještě o 30 centimetrů výš.

Podle hydrologů se na Lužnici v oblasti Suchdolska už žádné extrémy nechystají. „Vzhledem k tomu, že prší, tak hladina Lužnice na poklesové fázi po té velké vlně střídavě kolísá, což se týká oblasti od hranic až po Pilař. Nepředpokládáme ale, že by vrcholy, které tam teď jsou měly překročit ten první největší,“ předpověděla českobudějovická hydroložka Kateřina Štěrbová s tím, že současný stav by se měl na řece udržet nejméně příští dva dny.

Připojujeme také informace z Třeboně. Město Třeboň informovalo o tom, že večer pravděpodobně přeteče rybník Rožmberk:

Městská policie Třeboň zároveň žádá všechny, kteří parkují v Dukelské ulici a jejím okolí, aby svá auta přeparkovali: