Jindřichův Hradec – Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec patří k nejmladším na Jindřichohradecku. Letos oslavuje 5. výročí vzniku, ke kterému podle velitele Lubomíra Berana dostala významný dárek.

„Je to pro nás zařazení do vyšší kategorie, a to z JPO V na JPO III – jednovýjezdová. Jedná se o vyšší kategorii, která je zařazena do poplachového plánu kraje. To znamená, že na žádost starosty města nebo operačního dispečinku hasičského záchranného sboru může jednotka zasahovat i mimo katastr města," vysvětluje Lubomír Beran.

Jindřichohradecký sbor dobrovolných hasičů má v současné době 45 členů, z toho jedenáct žen. Protože ve městě sídlí profesionální hasičská stanice, řadu let sbor neměl zásahovou jednotku. V březnu 2009 zastupitelé města schválili zřízení Jednotky sboru dobrovolných hasičů města J. Hradec, kategorie JPO V a v souvislosti s tím jmenoval od 1. dubna 2009 tehdejší starosta města Karel Matoušek do funkce velitele jednotky Lubomíra Berana, který splňoval podmínku odborné způsobilosti stanovenou zákonem o požární ochraně.

Hasiči měli vyčleněné zásahové vozidlo CAS 32 T 148, které bylo umístěno v garážích požární stanice. Zde vzniklo také celé zázemí jednotky.

„Od roku 2010 prošli členové jednotky patřičnými kurzy, absolvovali řadu školení a postupně se podařilo celou jednotku dovybavit," zmínil Lubomír Beran s tím, že se hasiči slavnostně občanům města představili 26. srpna 2010 na náměstí Míru, kde převzali zásahové vozidlo Renault Master pořízené z prostředků v rozpočtu města. „Na vybavení vozu se podílela i řada sponzorů," dodal.

Rok na to dostali jindřichohradečtí dobrovolní hasiči zásahového týmu darem od jihočeského hasičského záchranného sboru sedm přileb Gallet a dále byla na základě dotace z Grantového programu Jihočeského kraje na podporu jednotek SDH obcí Jihočeského kraje a finančních prostředků města Jindřichův Hradec pořízena přenosná motorová stříkačka, která výrazně zkvalitnila možnosti zásahu. „Nejvíce jsme ji zatím využili při požáru starého pivovaru v centru města v září roku 2011," vyzdvihl velitel jednotky. Další milník přišel v roce 2012, kdy zásahová jednotka získala od jihočeského záchranného sboru automobilovou stříkačku, se kterou jezdí k zásahům, a to převodem do vlastnictví města.

„Každoročně nám město z rozpočtu doplňuje vybavení, a to jak požární technikou, tak i věcnými prostředky. Účelem je vytvořit jednotku schopnou zasahovat při požárech, ale především poskytovat pomoc ohroženým nebo postiženým občanům," uvedl na závěr Lubomír Beran s tím, že se každoročně zúčastňují členové i taktických námětových cvičení s profesionály.