Branná – Dobrovolní hasiči v Branné u Třeboně jsou již 34 sborem, který soutěží v seriálu Českého rozhlasu České Budějovice Dobráci roku.

Když se reportér rozhlasu Zdeněk Zajíček vítal při natáčení s členy sboru, popisoval, jak zde byl kdysi na Benátské noci. Prolomil tak ledy a hasiči z Branné začali vyprávět a vzpomínat. Právě Benátské noci patřily k akcím, na které se sjíždělo kolem tisícovky lidí a pivo teklo proudem.

Dnes již bývalý starosta sboru Jan Kouba přiznal, že akci pořádali zhruba deset let, ale v dnešní době už by ji asi nešlo zajistit se všemi předpisy. „Z výdělku jsme žili celý rok, mohli jsme jezdit na výlety," připomněl.

Příští rok sbor oslaví 120. výročí založení. Právě na historii, respektive na původní hasičskou techniku jsou hasiči v Branné náležitě hrdí. Garáž totiž ukrývá hned dva skvosty. Původní koňmi taženou stříkačku, kterou měl sbor od začátku. Tu v roce 1941 nahradila tatra s rokem výroby 1928.

„Původně to byla limuzína a pak byla přestavěná na hasičskou stříkačku. Až do roku 1971 jsme s ní jezdili k zásahům, ale má lankové brzdy a přišli jsme o espézetky. Dokonce v 50. letech byla tři dny nasazena, když v Českých Budějovicích hořela kohinorka," s nadšením hovořil o historii člen sboru Jan Šimeček starší.

Když hasiči s tatrou vyjeli z garáže a nasedali do ní kvůli fotce, bylo vidět, že mají co dělat, aby se tam vešli. Velitel zásahové jednotky Václav Čáp to komentoval slovy: „Lidé v té době byli menší, což je vidět i z dochované dobové uniformy a přilby. I auto nebylo tak prostorné."

Hasiči v Branné však nežijí jenom pořádáním řady kulturních akcí. Branná je místní částí města Třeboně a v roce 2006 zde vznikla zásahová jednotka. Podle velitele Václava Čápa ročně vyjedou k deseti až patnácti zásahům. „Ať už se jednalo o povodně či požáry. Naposledy jsme byli před několika dny u požáru starého seníku. Vyrazili jsme o půlnoci, ale už se musel nechat kontrolovaně dohořet," zmínil velitel.

Dobrovolný hasičský sbor má celkem 72 členů, co ale podle nového starosty Jana Šimečka momentálně chybí, jsou děti, které by mohly soutěžit. Zatím se v Branné věnují požárnímu sportu dospělí. „Chtěli bychom si vychovat své nástupce, kteří by pokračovali," dodal.