Jednotka velešínských dobrovolných hasičů je od roku 2015 předurčena pro zásahy u dopravních nehod. Během té doby k nim vyjela více než stokrát. "Když jsme od června od Hasičkého záchranného sboru Jihočeského kraje věděli, že jsme na nominováni na mistrovství republiky, zavládla mezi členy jednotky obava, neboť jí chyběly zkušenosti z podobných soutěží," řekl velešínský hasič Petr Skřivánek. "Soutěžní pokus je přece jen jiný než zásah v praxi, ačkoliv příprava na soutěž je pro reálné zásahy dobře použitelná."

Soutěžní družstvo si vzal do práce zkušený instruktor ve vyprošťování a rozhodčí těchto soutěží Michael Gabriška z Územního odboru Český Krumlov HZS Jihočeského kraje. Za necelé tři měsíce se mu povedlo družstvo připravit, aby se v sobotu 25. září mohlo pustit do celorepublikového zápolení. „I kdybychom skončili poslední, ale s provedením pokusu bychom byli spokojení, byl by to pro nás úspěch,“ okomentoval očekávání člen čtyřčlenného družstva Milan Vlažný.

Na pražském Výstavišti v Holešovicích poměřilo své dovednosti dvanáct družstev. Velešínskému týmu se povedlo zaklíněnou osobu vyprostit v nejrychlejším čase mezi dobrovolnými hasiči, trvalo jim to 15 minut a 39 sekund. Zároveň jejich postup, využití techniky a zdravotní péče o pacientku, získaly vysoký počet bodů. Výsledkem bylo neočekávané první místo.

Taktiku zásahu pod vedením Patrika Chumlena rozhodčí odměnili cenou pro nejlepšího velitele. Druhou individuální cenu pro nejlepšího zdravotníka si odnesl rovněž "Velešák", Pavel Pečenka. Soutěžní družstvo dále tvořili Filip Vítů a Milan Vlažný. "Všichni jmenovaní jsou odchovanci mladých hasičů Velešín," přidal zajímavost Petr Skřivánek. "To dokazuje, jak je důležitá práce s mládeží pro vychování další generace hasičů."

Technika velešínské jednotky není nejmodernější, často využívá doma vyrobené technické prostředky a jejich prvovýjezdová cisterna příští rok oslaví čtyřicet let. Právě o pořízení nové cisterny nyní jednotka ve spolupráci s městem Velešín usiluje. Intenzivní příprava i lepší znalosti taktiky a techniky při dopravních nehodách pomohou jednotce u skutečných výjezdů.